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Асад высоко оценил заключенное между Россией и Турцией соглашение по Сирии

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Асад высоко оценил заключенное между Россией и Турцией соглашение по Сирии

Дамаск, 31 октября. Сирийский президент Башар Асад прокомментировал заключенный между Россией и Турцией меморандум. По его словам, все действия России базируются исключительно на принципах международного права.

«Принципы, которым следует Россия в этом конфликте, ясны; в их основе лежит международное право, Сирия и единство сирийской территории. Эта позиция не менялась ни прежде, ни впоследствии, ни при смене условий», — заявил Асад.

Он добавил, что соглашение, заключенное между Россией и Турцией относительно северо-востока Сирии, является временным, а не постоянным. По словам Асада, это положительный шаг, который позволяет уменьшить нанесенный стране ущерб и вернуть эту северо-восток страны под полный контроль Дамаска в ближайшем будущем.

Асад подчеркнул, что Россия всегда указывала на отсутствие подводных камней в проводимой ею сирийской политике, что является серьезным плюсом для самой Сирии.

Напомним, что 22 октября в Сочи прошла встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам переговоров был подписан меморандум, на основе которого будет строиться дальнейшая политика двух стран по Сирии. Согласно документу, подразделения военной полиции РФ и пограничной службы Сирии продолжат контролировать вывод формирований курдских боевиков и обеспечат совместное патрулирование территории, прилегающей к зоне операции Анкары.

После встречи глав двух стран министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил об окончании операции «Источник мира».

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