Дамаск, 31 октября. Меморандум, подписанный по итогам встречи в Сочи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, преградил путь американскому вмешательству в дела Сирии. Об этом заявил президент сирийского государства Башар Асад в интервью национальным спутниковым телеканалам «Аль-Ихбария» и «Сурия».

«Россия четко придерживается принципа сохранения суверенитета Сирии и ее территориальной целостности», — подчеркнул он.

9 октября Турция объявила о начале антитеррористической операции под названием «Источник мира» в приграничных районах Сирии. Анкара направила свои силы против курдских бандформирований, сотрудничающих с членами «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ). Ключевой целью кампании являлось создание зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы для того, чтобы пресечь передвижение боевиков по трассе М-4.

22 октября в Сочи прошла встреча президентов России и Турции. По итогам переговоров был подписан меморандум, на основе которого будет строиться дальнейшая политика двух стран по урегулированию ситуации в Сирии и курдским бандам. После встречи глав двух стран министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил об окончании операции «Источник мира».

Напомним, что курдские радикалы захватили нефтяные поля на восточном берегу Евфрата — Аль-Омар и Аль-Танак. С тех пор они незаконно качают сирийскую нефть и вывозят ее контрабандой в другие страны.

Незаконно находящиеся в Сирии военные США, которые поддерживают курдских боевиков, выставили охрану возле месторождений, объявив, что окажут вооруженное сопротивление, если сирийская армия попытается вернуть принадлежащие государству недра.

В связи с этим глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич призвал МИД РФ созвать экстренное заседание Совбеза ООН. Он отметил, что США и курдские банды представляют для Сирии большую угрозу.

1 Организация запрещена на территории РФ.