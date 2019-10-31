Дамаск узнал о своей «помощи» США в «ликвидации» аль-Багдади из сообщений в СМИ — Асад

Дамаск, 31 октября. Дамаск узнал о том, что якобы «помогал» Вашингтону в «ликвидации» главаря террористической группировки ИГ1 (организация запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади исключительно из сообщений в СМИ. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью национальным спутниковым телеканалам «Аль-Ихбария» и «Сурия».

Лидер государства подчеркнул, что США пока не предоставили никаких весомых доказательств успеха будто бы проведенной в Идлибе спецоперации по «уничтожению террориста».

Сам же Дамаск узнал о том, что якобы «помогал» американской стороне в спецоперации исключительно из сообщений в прессе, указал президент.

«Смерть аль-Багдади или даже всех боевиков не окажет влияния на общую ситуацию, пока жива террористическая идеология», — подчеркнул Асад.

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что американские солдаты загнали в угол и «уничтожили» одного из опаснейших в мире террористов. Примечательно, что с 2015 года аль-Багдади множество раз «убивали и ранили», но каждый раз эти сообщения не получали официального подтверждения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Москва по-прежнему не получила доказательств уничтожения американскими военными главаря террористической организации. В Минобороны РФ подчеркнули, что за последние дни никаких ударов с воздуха по зоне деэскалации Идлиб авиасилами США или международной коалиции зафиксировано не было.

В четверг в Сети появился новый бездоказательный фейк о якобы ликвидации главаря ИГ. Также неизвестные источники сообщили о том, что будто бы «был уничтожен» его помощник Абу Хасан аль-Мухаджир. Военный аналитик Андрей Кошкин считает, что США пытаются легализовать данные об «убийстве» аль-Багдади, вбросив фейковое сообщение медиацентра ИГИЛ1

1 Организация запрещена на территории РФ.