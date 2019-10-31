Эксперт объяснил, почему нельзя верить новым сообщениям о «гибели» аль-Багдади в Сирии

Москва, 31 октября. Член Общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко посоветовал общественности не верить сообщениям в Сети, рассылаемым якобы от медиацентра «Исламского государства»1 (ИГ1, террористическая организация, запрещена в РФ), о смерти главы группировки Абу Бакра аль-Багдади.

«Заявлениям террористов вообще верить нельзя», — напомнил главный редактор журнала «Национальная оборона» Коротченко в интервью «Политике сегодня».

Эксперт подверг критике и официальные заявления из США о «ликвидации» террориста. Однако уже по другой причине. Коротченко недоумевает, почему Пентагон скрывает детали такой «успешной» операции.

Он напомнил, что в ходе подобных миссий любой беспилотник, и любой боец оснащается видеокамерой, интегрированной в шлем, которая передает изображение в реальном времени. При этом ничего из подобного общественности показано не было. Эксперт добавил, что «никакой здесь тайны нет с точки зрения ущерба интересам США». Вместо действительно важных доказательств американцы «показывают то собаку, то Трампа».

«А здесь получается нагнетание сомнительных, так называемых доказательств из серии фейк-ньюс. Трамп сам говорил, что не надо верить фейк-ньюс, а в комментариях по поводу этой операции США он почему-то использует те же самые фейк-ньюс доказательства. Слова расходятся с делом. Пусть покажет видеокадры, как бравые американские спецназовцы захватывают или уничтожают террориста», — подытожил Коротченко.

Напомним, до сих пор ни одно из так называемых доказательств США даже косвенно не подтверждает факт ликвидации главаря ИГ. В том числе и видеозапись атаки, которую Пентагон опубликовал только спустя несколько дней после событий и в урезанном виде — без какого-либо указания на время и точные координаты места.

В четверг в Сети появился новый бездоказательный фейк о якобы ликвидации аль-Багдади. Медиаконтент (фото и аудиозапись неизвестного происхождения, в которой содержится неподтвержденное заявление о смерти главаря исламистов) утверждает, что вместо аль-Багдади террористическую организацию «Исламское государство» возглавил его заместитель — боевик Абу Ибрахим аль-Хашими аль-Курейши, однако доказательств этого также нет, передавала «Газета.ру».

Военные источники портала Arabi Today заявили, что вместо аль-Багдади в рамках данного спектакля был вместе с семьей убит один из приближенных к «халифу» террористов ИГ. Именно он, а совсем не настоящий лидер крупнейшей в мире террористической организации находился в здании, стертом с лица земли ударом Соединенных Штатов.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что эта постановка была организована американцами для того, чтобы реабилитироваться в глазах общественности после геополитического поражения в Сирии и на Ближнем Востоке в целом и после целого ряда других неудачных решений в регионе. Кроме того, президент США Дональд Трамп сейчас имеет личную заинтересованность в том, чтобы хотя бы на страницах подконтрольных ему газет быть «ликвидатором террориста №1».

1 Организация запрещена на территории РФ.