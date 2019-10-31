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Тема ликвидации аль-Багдади является уловкой США — Асад

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Тема ликвидации аль-Багдади является уловкой США — Асад

Дамаск, 31 октября. Президент Сирии Башар Асад прокомментировал заявления американских властей о якобы имевшей место «ликвидации» главаря террористической группировки ИГ1 (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

По его словам, американская политика ничем не отличается от Голливуда, так же «опираясь на воображение».

«Американские политологи виновны, пока не доказано обратно, и не считаются невиновными, пока не доказано обратное», — резюмировал сирийский президент.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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