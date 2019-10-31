МИД Израиля рассказал, когда дипмиссии возобновят работу

Тель-Авив, 31 октября. Все дипломатические миссии Израиля, начавшие 30 октября забастовку, возобновят работу 1 ноября. Об этом рассказал официальный представитель МИД еврейского государства Ницар Амер.

«Дипмиссии возобновляют работу 1 ноября», — сказал он.

При этом в пресс-службе ведомства объяснили, что в четверг израильский суд по трудовым конфликтам издал временный запрет на продолжение забастовки в посольствах и консульствах, начавшейся 30 октября. Постановление будет в силе 25 дней, в течение которых министерства иностранных дел и финансов Израиля должны будут урегулировать существующие разногласия.

Напомним, 31 и 31 октября посольства и консульства Израиля временно закрылись по всему миру. Дипломаты устроили массовую забастовку. Дело в том, что министерство финансов страны решило сократить расходы на содержание работников, что и вызвало бурю возмущений.

Израильские дипломаты добавили, что система финансирования не менялась последние десятилетия. Закрытие дипмиссий, по их словам, является вынужденным шагом.

За дипломатов заступился политолог и востоковед Евгений Сатановский. Специалист отметил, что деньги на содержание сотрудников дипмиссий Израиль выделяет небольшие и без сокращения, поэтому понять дипломатов можно. По его мнению, чтобы найти выход из этой ситуации, МИД Израиля и Минфин должны договориться между собой. Что же касается россиян, то на их жизни забастовка израильских дипломатов никак не отразится.