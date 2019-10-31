Асад заявил об отсутствии свидетельств о ликвидации аль-Багдади

Дамаск, 31 октября. Президент Сирии Башар Асад прокомментировал заявления США о «ликвидации» главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. По его словам, Дамаск не контактировал с США по данному вопросу, нет свидетельств того, убит ли аль-Багдади на самом деле.

«Мы никак не контактировали с американскими институтами по вопросу ликвидации аль-Багдади. Что еще важнее, мы не знаем, произошла ли на самом деле эта операция или нет», — заявил Асад в интервью сирийским гостелеканалам.

Он отметил, что США пока не предоставили никаких доказательств убийства главаря террористической группировки. Более того, Дамаск узнал о своей «помощи» США исключительно из сообщений в СМИ.

Напомним, до сих пор ни одно «доказательство» США о ликвидации главаря ИГ1 даже косвенно не подтверждает этот факт. В том числе и видеозапись атаки, которую Пентагон опубликовал только спустя несколько дней после событий и в урезанном виде — без какого-либо указания на время и точные координаты места.

В четверг в Сети появился новый бездоказательный фейк о якобы ликвидации аль-Багдади, сообщала «Газета.ру». Медиаконтент (фото и аудиозапись неизвестного происхождения, в которой содержится неподтвержденное заявление о смерти главаря исламистов) был разослан якобы от медиацентра «Исламского государства»1. Военные источники портала Arabi Today заявили, что вместо аль-Багдади в рамках данного спектакля был вместе с семьей убит один из приближенных к «халифу» террористов ИГ.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало материал, в котором привело семь причин не верить заявлению американских военных, сообщивших о ликвидации на территории сирийской провинции Идлиб аль-Багдади.

1 Организация запрещена на территории РФ.