Актер студии «Квартал-95» рассказал о конфликте Стаса Михайлова с Зеленским

Киев, 31 октября. Российский певец Стас Михайлов устроил скандал на одном из корпоративов из-за пародии на него в исполнении Владимира Зеленского. Об этом рассказал актер студии «Квартал-95» Евгений Кошевой.

По его словам, инцидент произошел на вечеринке по случаю дня рождения президента одной из стран СНГ. Кошевой отметил, что на дне рождения выступало большое количество звезд российской и украинской эстрады, среди которых был Стас Михайлов, а также дуэт «Потап и Настя».

«Не могу понять, что хотел от Вовы Стас Михайлов, который кричал на него за кулисами на дне рождении одного из президентов... Много было матерных слов. Он обиделся на пародию», — пояснил Кошевой.

По его словам, Стас Михайлов и его супруга попытались устроить скандал, однако за Владимира Зеленского вступился украинский певец и продюсер Алексей Потапенко.

«Потом, помню, Леша Потапенко говорит ему (Стасу Михайлову — Прим. ФАН): «Тронешь «Квартал», я тебе уши оборву!» Сам Потап вступился», — пояснил Кошевой.

Зеленский основал студию «Квартал-95» в 2003 году на базе одноименной команды КВН . В апреле 2019 года Зеленский был избран президентом Украины и вступил в должность главы государства 20 мая. Позднее стало известно, что Зеленский не будет получать зарплату в студии «Квартал-95», пока находится в должность президента Украины.