Военнослужащий ДНР погиб при обстреле ВСУ окраины Донецка

Донецк, 31 октября. Военнослужащий Донецкой Народной Республики погиб при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) района поселка Лозовое на окраине Донецка. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

По данным ведомства, трагедия произошла в четверг. Боевики из 28-й бригады украинской армии обстреляли район населенного пункта из гранатометов, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

«Не обошлось без потерь с нашей стороны. В результате обстрела получил смертельное ранение защитник республики», — говорится в сообщении.

В Управлении НМ ДНР уточнили, что обстрелы района со стороны ВСУ продолжаются, поэтому доступ сотрудников МЧС республики ограничен.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 13 тысяч человек.

Гражданский конфликт ухудшается на фоне регулярных нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, которые обстреливают территории республик и не раз пытались прорвать линию обороны.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли противотанковой управляемой ракетой санитарную машину, спешившую к заболевшему ребенку в ДНР. Водитель и санинструктор получили ранения.