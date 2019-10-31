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Польская православная церковь отказалась признать ПЦУ

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Польская православная церковь отказалась признавать украинских раскольников

Варшава, 31 октября. Польская автокефальная православная церковь (ПАПЦ) обвинила так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ) в «нарушении евхаристического единства всего православия», а также обратилась к патриарху Константинопольскому Варфоломею с заявлением о непризнании этой организации.

«Польская автокефальная православная церковь не против предоставления автокефалии Церкви в Украине на основе догматических и канонических норм для всей Церкви, а не для группы отступников — раскольников», — говорится в заявлении ПАПЦ.

Число прихожан Польской автокефальной православной церкви составляет около полумиллиона человек. Стоит отметить, что значительная часть населения Польши – католики.

Ранее сообщалось, что русская православная церковь (РПЦ) намерена разорвать молитвенное общение с иерархами Элладской (Греческой) православной церкви (ЭПЦ), которые признают неканоническую «новую церковь» Украины (ПЦУ).

Напомним, в украинской столице в конце прошлого года была создана так называемая «новая церковь» Украины, это произошло в результате объединения двух неканонических церковных структур, функционировавших в стране. Руководителем новой «автокефальной церкви» стал «митрополит» Епифаний Думенко. 

Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом «соборе». В Русской православной церкви (РПЦ) назвали каноническое значение «собрания» в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли осуществимой задачей.

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Источник: Свободная Пресса
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