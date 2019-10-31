Рада приняла закон, необходимый для заключения транзитного контракта с Россией

Киев, 31 октября. Верховная рада приняла закон, которым предусматривается отделение газотранспортной системы Украины (ГТС) от компании «Нафтогаз». Закон необходим для заключения транзитного контракта с Россией.

Решение поддержал 341 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины, он вступит в силу на следующий день после публикации в СМИ.

Парламентарий Андрей Герус с трибуны Рады уточнил, что целью закона является выполнение обязательств Украины по отделению деятельности по транспортировке природного газа и обеспечение деятельности оператора газотранспортной системы.

Принятие закона необходимо для создания условий для заключения транзитного контракта с «Газпромом».

Министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что принятие закона является «историческим моментом по части защиты украинских интересов», передает RT.

Напомним, срок действия текущего договора между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года. Сейчас «Нафтогаз» судится с «Газпромом», требуя пересмотреть тариф на транзит газа в 2018—2019 годах. После недавних консультаций между Россией, Украиной и Евросоюзом по газовому вопросу министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что Москва готова в качестве запасного варианта предложить продление существующего договора на транзит газа.

Если Киев с будущего года будет работать по «европейским законам», то РФ также сможет обеспечить поставки голубого топлива по этим правилам, объяснил он.

Отметим, что Россия не раз заявляла, что готова рассмотреть вопрос сохранения транзита, но только если он будет экономически обоснован и только в случае отзыва всех судебных исков к «Газпрому». Киев прекратил закупку газа у Москвы в 2015 году. В настоящее время Украина закупает российский газ по реверсу из стран Евросоюза.