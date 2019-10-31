В Берлине заявили о «победе» Украины в борьбе с «Северным потоком — 2»

Берлин, 31 октября. Немецкая газета Die Welt назвала Украину «победителем» в борьбе против строительства российского газопровода «Северный поток — 2».

Автор статьи отметил, что Дания стала последней страной, которая «прекратила сопротивляться» реализации «Северного потока – 2» и одобрила строительство газопровода на континентальном шельфе.

«США до последнего угрожали санкциями западноевропейским инвесторам проекта «Газпрома», — отмечает газета.

Однако несмотря на то, что попытки западных стран сорвать строительство газопровода не увенчались успехом и Дания дала разрешение на прокладку последней части «Северного потока – 2», Die Welt заявила о «победе» Украины.

По мнению журналистов, промедления с выдачей разрешения дали Украине «важные преимущества» в ходе переговоров о продлении контракта по транзиту газа, который истекает в конце 2019 года. Автор утверждает, что к концу года «Северный поток – 2» не будет завершен, а значит без договора с Украиной «Газпром» не сможет выполнить свои обязательства перед европейскими партнерами.

«Поэтому российский концерн приложил все усилия, чтобы до конца года получить в свое распоряжение альтернативный маршрут для «Северного потока — 2». Но в этом «Газпром» потерпел неудачу», — пишет Die Welt.

Журналист добавил, что теперь Киев сможет заключить договор о транзите газа на более выгодных для украинской стороны условиях.

«По этой причине Киев в ходе переговоров с Россией сможет добиться лучших условий относительно сроков и цены транзита газа», — подытожил автор статьи.

Напомним, проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух нитей газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию. Общая мощность газовой магистрали составит 55 миллиардов кубометров в год. Маршрут газопровода проходит через исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Дания стала последней страной, выдавшей разрешение. При этом Копенгаген без обоснованных причин затягивал выдачу разрешения.

Ранее председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков рассказал, что на прокладку оставшейся части трубопровода «Северный поток – 2» компании необходимо четыре-пять недель. Окончание строительства газопровода запланировано на конец текущего года.