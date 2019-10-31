Ковитиди объяснила подоплеку визита генсека НАТО на Украину

Москва, 31 октября. Визит генерального секретаря НАТО на Украину является частью долгосрочной стратегии США в Каспийско-Черноморском регионе, убеждена российская сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Ранее на Украину с визитом прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг для участия в комиссии Украина-НАТО. Одним из заявлений по итогам саммита стал призыв альянса к России «вернуть» полуостров Украине. Также участников комиссии не устроило «военное усиление» России в Крыму.

«Визиты представителей НАТО на Украину не способствуют миру, а влекут радикальное повышение «градуса» военно-морской активности в Чёрном море. Задача НАТО направлена на геополитические задачи при одновременном резком снижении потенциалов военно-морских флотов всех черноморских государств, исключение составляет флот России и Турции, а также на создание системы базирования Вооружённых сил США в Болгарии, Румынии, а в перспективе – Грузии и на Украине», — прокомментировала визит Столтенберга на Украину Ковитиди.

Ранее глава представительства НАТО на Украине Александр Винников ранее сообщил, что главной целью визита станет передача «твердого сигнала поддержки для суверенитета и территориальной целостности Украины», передавал RT.

В декабре 2014 года Рада внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В 2016 году на Украине были приняты дополнительные изменения, определяющие вступление в НАТО целью внешней политики страны.

Напомним, Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержали воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проводились и в других странах.