Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Ковитиди объяснила подоплеку визита генсека НАТО на Украину

248
0 Оставить комментарий

Ковитиди объяснила подоплеку визита генсека НАТО на Украину

Москва, 31 октября. Визит генерального секретаря НАТО на Украину является частью долгосрочной стратегии США в Каспийско-Черноморском регионе, убеждена российская сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Ранее на Украину с визитом прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг для участия в комиссии Украина-НАТО. Одним из заявлений по итогам саммита стал призыв альянса к России «вернуть» полуостров Украине. Также участников комиссии не устроило «военное усиление» России в Крыму.

«Визиты представителей НАТО на Украину не способствуют миру, а влекут радикальное повышение «градуса» военно-морской активности в Чёрном море. Задача НАТО направлена на геополитические задачи при одновременном резком снижении потенциалов военно-морских флотов всех черноморских государств, исключение составляет флот России и Турции, а также на создание системы базирования Вооружённых сил США в Болгарии, Румынии, а в перспективе – Грузии и на Украине», — прокомментировала визит Столтенберга на Украину Ковитиди.

Ранее глава представительства НАТО на Украине Александр Винников ранее сообщил, что главной целью визита станет передача «твердого сигнала поддержки для суверенитета и территориальной целостности Украины», передавал RT.

В декабре 2014 года Рада внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В 2016 году на Украине были приняты дополнительные изменения, определяющие вступление в НАТО целью внешней политики страны. 

Напомним, Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержали воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проводились и в других странах. 

infox - new
Источник: Федеральное агентство новостей
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров