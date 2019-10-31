Доктор Мясников назвал самую полезную и недорогую рыбу

Москва, 31 октября. Известный доктор Александр Мясников назвал самую полезную рыбу и дал совет по ее приготовлению.

Главный врач городской клинической больницы Москвы № 71 отметил в телепрограмме «О самом главном», что самой полезной рыбой является морская, в ней содержатся соль, йод, множество полезных микроэлементов и полезные жиры с Омега-3 и Омега-6. Однако у такой рыбы есть минус – она содержит ртуть, которая может быть опасна плоду, поэтому беременным женщинам не рекомендуют есть морскую рыбу чаще двух раз в неделю, добавил Мясников.

По словам доктора, речная рыба полезна из-за легко усваиваемого белка, фосфора и витаминов A, B и E. Кроме того, плюсом речной рыбы служит меньшая калорийность по сравнению с морской.

Однако при выборе между речной и морской рыбой доктор рекомендовал делать выбор в пользу последней. Мясников отметил, что стоит выбирать «мелкие рыбешки» — в них нет ртути. Мелкая морская рыба является лучшим вариантом для тех, кто хочет питаться правильно и не тратить много денег.

Также известный доктор дал советы по приготовлению рыбы. Мясников рекомендовал готовить рыбу без жарки и дополнительных жиров. Лучшим вариантом является приготовление на пару на «подушке» из овощей. Врач объяснил, что это позволит рыбе избавиться от лишнего в процессе готовки и сохранить полезные компоненты.

Также доктор назвал самый полезный морепродукт. Доктор рассказал, что больше всего полезных микроэлементов содержат устрицы: в них в изобилии есть йод, аминокислоты и другие элементы. Мясников рекомендовал устриц «для всего», особенно для мозга. Мясников подчеркнул, что рыба является непременным атрибутом здорового рациона и одним из самых полезных продуктов.

Ранее Мясников рассказал, кому категорически нельзя принимать аспирин. Во-первых, по словам врача, от таблеток необходимо отказаться астматикам и людям с болезнями сердца. Мясников со ссылкой на статистические данные Минздрава РФ заявил, что сегодня в стране у 42 % совершеннолетних граждан диагностированы проблемы с сердцем, а у каждого десятого жителя РФ обнаружена астма. Неосмотрительный прием аспирина может усугубить неутешительную статистику, полагает Мясников.