Тарасов назвал главную причину развода с Бузовой

Москва, 31 октября. Футболист Дмитрий Тарасов назвал одну из главных причин расставания с Ольгой Бузовой в 2016 году. По словам спортсмена, супруга не хотела иметь семью и рожать детей.

Тарасов рассказал, что за несколько лет брака с Бузовой та никак не изменилась. Спортсмен подчеркнул, что ему была нужна семья, а Ольга хотела только работать. «В этом и была самая главная причина расставания», — заявил он.

«Она все знает прекрасно, как все было. Поэтому, то, что она говорит о какой-то измене — это смешно. Я не хочу говорить… Я к ней абсолютно нормально отношусь до сих пор. У меня к ней претензии никакой вообще и, если увижу, обязательно поздороваюсь», — заявил Тарасов в интервью Youtube-каналу «Всему Головин».

По словам экс-защитника «Локомотива», расстаться со своей супругой он собирался мирно. У супругов был брачный договор, поэтому развод не должен был стать проблемой.

«Я сказал: «Оль, я ухожу из квартиры. Ты поживи, сколько тебе нужно». А потом началась грязь с ее стороны. Машину я забрал только после того, как начались оскорбления в адрес моей семьи. По контракту эта машина и была моя. Было очевидно, что развод может ей пойти на руку», — рассказал спортсмен, подчеркнув, что его не интересует, что говорят фанаты Бузовой в его адрес.

Сейчас футболист женат уже в третий раз. В 2011 году Тарасов расстался со своей первой женой Оксаной Пономаренко, от первого брака у футболиста осталась дочь Ангелина. В 2016 году Тарасов развелся со своей второй женой Ольгой Бузовой. В прошлом году футболист женился вновь на модели Анастасии Костенко.

Отметим, в начале октября Бузова в одном из интервью заявила, что все еще может подать на раздел имущества, которое было нажито в браке с Тарасовым. На вопрос, были ли со стороны Тарасова попытки наладить общение после развода, Бузова ответила, что они ни разу не виделись после 30 декабря 2016 года, когда официально расторгли брак, предавала «Газета.ру». У артистки также спросили, почему она не рассказывает общественности об изменах бывшего мужа. Бузова в ответ на это заверила, что она «простила и отпустила» Тарасова и Костенко.