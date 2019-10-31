Фестиваль военных морских оркестров в день ВМФ возрождают в Петербурге. ФАН-ТВ

Во многих городах России проходят фестивали военных оркестров. Они пользуются популярностью и в Москве, и на востоке страны — в Хабаровске. Издавна оркестр в армии поддерживал боевой дух солдат, а служить в нем всегда было почетно. Сегодня военные музыкальные фестивали становятся брендом. А свою историю они берут в Санкт-Петербурге. В Музее Победы обсудили инициативу возрождения традиции.

Десятый съезд глав городов воинской славы начался с возложения цветов к мемориалу. 45 городов, где жители проявили стойкость и героизм в боях Великой Отечественной войны. Градоначальники традиционно собираются в Москве. На повестке их встречи — развитие регионов и сохранение памяти. Среди тем для обсуждения — возможность проводить в Северной столице Фестиваль военных морских оркестров. Это идея уже нашла широкий отклик.

«Фестиваль военно-морских парадов мне очень близок, потому что первый военно-морской оркестр был организован Римским-Корсаковым, который служил в Кронштадте. Вот эту историю нам хочется снова возродить. Мы знаем прекрасный пример, когда фестивали военных оркестров проходят на Красной площади. Если бы такие морские оркестры были бы в Санкт-Петербурге, на Дворцовой площади, а еще лучше — на Якорной в Кронштадте, мы только «за». Мы полностью эту инициативу поддерживаем», — отметила глава муниципального образования города Кронштадта Наталия Чашина.

И ведь это верно исторически. Флот — первый среди военных, кто получил собственный оркестр. Конечно, благодаря Петру I. Первым военным дирижером стал Римский-Корсаков. Его имя, по задумке, и будет носить фестиваль.

«Флотские традиции там очень сильны, начиная с основания флота более трехсот лет назад и заканчивая нашими днями. Морские парады, которые ежегодно возрождаются и проводятся в Санкт-Петербурге, на день флота — подтверждение этому», — подчеркнул руководитель представительства администрации Петропавловска-Камчатского в Москве Валентин Прокопенко.

Говорить о силе морских традиций не приходится. Во всех уголках России идею проведения военного морского фестиваля оркестров поддерживают. Хабаровск готов поделиться опытом. Уже восемь раз здесь прошли «Амурские волны». Невероятное военное шоу из года в год привлекает в город тысячи туристов. Такой опыт — не единичный.

«В Москве ведь проводится такое же мероприятие для оркестров, и ведь принимают участие многие страны. Поэтому, если Петербург возьмет на себя организацию такого мероприятия, я думаю, что все, кто имеет отношение к флоту, обязательно примут участие в этом мероприятии», — убежден директор представительства администрации Хабаровска в Москве Павел Климов.

В столице фестиваль военных оркестров «Спасская башня» — одно из самых ярких событий лета. На всю неделю Москва становится музыкальной столицей мира. Каждый вечер у стен Кремля маршируют строем зарубежные оркестры. Парки, скверы и площади превращаются в филармонии. Колорит гостей поражает: оркестры показывают свою культуру и историю через звук, костюмы и танцы.

«И мы с вами прекрасно понимаем, что духовые музыкальные инструменты — это сила, мощь и звучание. И, конечно, на такие мероприятия придет огромное количество людей, что для нас очень важно: для людей, которые помнят историю, знают историю, и чтят», — подчеркнула глава муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым Анжела Сердюкова.

Сейчас День военно-морского флота в Петербурге — парад кораблей. Небольшие концерты отдельных оркестров и хедлайнеры вечера — известные поп-исполнители. Это хоть и отражает характер праздника, но делает его неполным.

«Я думаю, что это очень добрая традиция — чтить память и уважать морские традиции, поэтому такого рода мероприятие — фестиваль только пойдет на пользу. Поскольку Санкт-Петербург, Архангельск — это, действительно, морские города. Такие события позволят раскрыть весь потенциал портовых городов, рассказать, насколько исторически они играют важную роль с точки зрения и военных возможностей нашей страны, и с точки зрения экономики всей страны и регионов», — отметил замглавы Архангельска Николай Евменов.

Услышав предложение о фестивале, руководители регионов уже готовы предложить свои коллективы для выступлений. Они также отмечают, что провести первый фестиваль в год празднования 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне символично. Это возможность отдать дань ветеранам. Особенно тем, кто оберегал морские границы родины.