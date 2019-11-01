Сирия, 1 ноября. Турция приказала союзным формированиям передать военной полиции РФ и САА 11 поселков на севере Ракки. США направили большое подкрепление на свою базу к югу от Кобани. ВКС РФ ударили по позициям «Джебхат ан-Нусры»1*** после очередных нарушений ею режима тишины в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: ударили по позициям «Джебхат ан-Нусры» после очередных нарушений ею режима тишины в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: перебросили дополнительные силы к городу Таль-Тамр в Хасаке.

Международная коалиция: направила большое подкрепление, в том числе бронетехнику, на свою базу к югу от Кобани.

Армия Турции: приказала союзным формированиям передать военной полиции РФ и САА 11 поселков на севере Ракки; встретила на своей территории российскую делегацию, прибывшую из Сирии для переговоров по поводу хода реализации сочинского меморандума.

Провинция Алеппо

Соединенные Штаты направили большое подкрепление на базу «Сирин», расположенную к югу от Кобани в северо-восточной части провинции Алеппо. По информации портала The New Arab, колонна из десятков единиц бронетехники и транспортных средств двигалась мимо города Тель-Тамр по направлению к трассе М4 и до побережья Евфрата. Данный пункт базирования сил международной коалиции располагается сразу за пределами зоны безопасности, которая занимает территории глубиной в 30 километров до магистрали Алеппо – Хасака. В этот коридор, откуда были выведены американские силы и курдские группировки, были направлены подразделения российской военной полиции для совместного с турецкой армией ведения патрулирования и обеспечения безопасности.

Провинция Идлиб

ВКС РФ провели новые боевые вылеты против террористов «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность запрещена в России) после очередных нарушений джихадистами режима прекращения огня на южной границе Идлибской зоны деэскалации. Согласно сведениям UFUQ Media Center, российская авиация провела бомбардировку позиций исламистов в окрестностях города Кафр-Саджна к югу от Идлиба. Кроме того, военные самолеты РФ ударили по расположения боевиков «Ан-Нусры» и аффилированных с ней группировок чуть севернее – в предместьях населенного пункта Хас, как передает Twitter-канал (@MMCSYR). Данные о потерях, причиненных террористическим бандформированиям, в настоящее время устанавливаются.

Провинция Ракка

Анкара приказала союзным формированиям передать часть территорий на севере провинции Ракка военной полиции РФ и военнослужащим Сирийской арабской армии (САА), сообщает агентство Sputnik. Протурецкие силы начали выводить отряды из предместий стратегических городов Тель-Абъяд у самой границы с Турцией и Айн-Исса. Данные населенные пункты входят в безопасную зону, сформированную по итогам российско-турецкого меморандума, который был подписан 22 октября в Сочи лидерами стран – Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ранее этот регион находился в оккупации курдов-боевиков их состава Отрядов народной самообороны (YPG) и сил западной коалиции, возглавляемой США.

Провинция Хасака

В город Таль-Тамр из Хасаки к юго-востоку от него прибыл конвой с подкреплением САА, в том числе с тяжелыми вооружениями, утверждает North Press Agency. Напомним, ранее данный населенный пункт вернулся под контроль войск САР, сейчас правительственные силы постепенно занимают поселки в его окрестностях по мере того, как оттуда уходят курдские радикалы. Напомним, через Таль-Тамр проходит трасса М4, по которой пролегает граница коридора безопасности.

Между тем представители российских сил прошли через одно из пограничных КПП на сирийско-турецкой границе на северо-востоке САР и отправились на встречу с официальными лицами Анкары, сообщает Twitter-ресурс (@NPA_English). Ожидается, что стороны обсудят ход реализации соглашений в рамках сочинского меморандума и возможные сложности, возникшие во время выполнения всех условий.

1 Организация запрещена на территории РФ.