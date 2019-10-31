Сотрудничество РФ и Замбии покажет странам Африки альтернативу «кредитному крючку» Китая

Москва, 31 октября. Сотрудничество России и Замбии продемонстрирует всем странам Африки выгодную альтернативу «кредитному крючку» Китая. Об этом заявил эксперт по Южной Африке Александр Зданевич.

По его словам, в последние годы сотрудничество России с Замбией набирает обороты, однако это происходит на фоне экономической экспансии Китая в Африке, в рамках которой Пекин пытается подвесить африканские страны на «кредитный крючок».

Зданевич отметил, что к настоящему моменту торговый оборот России и Замбии достигает более 11 миллионов долларов, однако эта сумма может значительно возрасти благодаря сотрудничеству в сфере атомной энергетики. В 2017 году в Россия и Замбия подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будет создан совместный Центр ядерной науки и технологии. Кроме того, Замбия обсуждает с российской стороной строительство атомной электростанции, передает «Экономика сегодня».

«Атомная энергетика — довольно перспективное направление сотрудничества, ведь в энергетическом плане Африка очень нуждается в технологических прорыв», — пояснил Зданевич.

Еще одним перспективным направлением для сотрудничества России и Замбии является военно-техническая сфера. При этом власти Замбии проявляют большой интерес к российскому вооружению. Кроме того, в Замбии действует Российский центр науки и культуры, который обеспечивает взаимодействие на уровне «мягкой силы» России. Центр обеспечивает культурный обмен и набор африканских студентов в российские учебные заведения, а также занимается организацией и проведением совместных мероприятий