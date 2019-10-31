Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама

Дамаск, 31 октября. Боевики незаконных вооруженных формирований продолжают нарушать режим прекращения огня, действующий на территории Идлибской зоны деэскалации в Сирии. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, за минувшие сутки боевики 16 раз открывали огонь по населенным пунктам, расположенным в Идлибской зоне деэскалации. Под ударами артиллерии боевиков оказались населенные пункты Сабикия, Маканис-Эд-Дувайри, Мансура и Верде в провинции Алеппо.

Кроме того, боевики обстреляли окраины населенных пунктов Санджека, Сафсафа, Чекурджак, Джубь-Эль-Мгара, Рейсет-Искандер и Сирмания в провинции Латакия, а также Зайтуна, Эль-Хиара, Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Также обстрелам подвергся населенный пункт Хуайз в провинции Хама.

Боренков также добавил, что российские военные провели гуманитарную акцию в провинции Хомс, в ходе которой раздали мирным жителям Сирии 500 продовольственных наборов общим весом 2,5 тонны.