Сирия, 1 ноября. Протурецкие боевики перекрыли проезд для колонны США на севере Хасаки. Вашингтон приступил к строительству новой базы в Дейр-эз-Зоре. Курдские боевики подозреваются в организации двух взрывов в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атаковали укрепрайоны «ан-Нусры»*** в Латакии и Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обменивались ударами с боевиками на окраинах «Большого Идлиба»; вели ответный огонь по позициям исламистов к северо-западу от Алеппо.

«Тахрир аш-Шам»: провоцировала стычки с САА на севере Латакии.

«Исламское государство»1: подозревается в организации вылазки у города Хаваидж в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные группировки: обвиняются в организации двух взрывов в Северном Алеппо; продолжили провоцировать стычки с протурецкими бойцами в Хасаке.

ВС Турции и протурецкие силы: нанесли курдским радикалам урон в военной технике у города Мараназ в Алеппо; заблокировали проезд для колонны грузовиков США в Хасаке; разминировали жилые кварталы города Рас аль-Айн.

Международная коалиция: приступила к строительству новой базы на востоке САР; осуществила боевые вылеты в окрестностях Дейр-эз-Зора.

Провинция Латакия

На севере Латакии накануне вновь фиксировались вооруженные столкновения на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков незаконных бандгрупп, связанных с «Джебхат ан-Нусрой»1. Согласно информации Twitter-канала (baladinetwork), в качестве ответных действий на обстрелы боевиков правительственные подразделения при поддержке ВКС РФ атаковали опорные пункты «Тахрир аш-Шам» в районе Кабаны. Во второй половине дня радикалы вновь спровоцировали стычки с силами САР, ударив по укрепрайонам САА у населенного пункта Тель-Рашо из РСЗО «Град». Впоследствии исламисты заявили об уничтожении танка САА и его экипажа, однако подтверждения эта информация так и не получила.

Провинция Алеппо

Поступали данные о новых столкновениях курдских боевиков и членов поддерживаемых Анкарой формирований в северной части региона. Как передавал на своей странице в сети Twitter (XXVII27), в ходе вооруженного противостояния у города Мараназ Отряды народной самообороны (YPG) понесли потери в военной технике, лишившись одного из пикапов.

Прогремел взрыв в городе Африн, подконтрольном протурецким силам. Согласно информации Twitter-канала (Breizhman1983), сработало СВУ, которое было установлено в автомобиле, припаркованном на рынке аль-Хол. В результате произошедшего были убиты не менее девяти человек, еще около 30 сирийцев получили ранения различной степени тяжести. Видео с места событий опубликовал военный источник в Twitter (syriapost1). К вечеру стало известно еще об одном взрыве в населенном пункте Саджу неподалеку от Азаза. Местные активисты обвиняют в установке обоих СВУ курдских боевиков, действующих в составе подпольных ячеек.

Позднее возобновились перестрелки на линии соприкосновения сил правительственной армии и джихадистов связанных с «Джебхат ан-Нусрой» бандгрупп. По информации медиапортала Step News Agency, ответным ударам артиллерии Сирийской арабской армии (САА) подверглись военные объекты исламистов в окрестностях города Кафр-Хамра на северо-западе от Алеппо.

Провинция Дейр-эз-Зор

В минувшие сутки стало известно о начале строительства новой военной базы США в Восточном Дейр-эз-Зоре. Согласно данным агентства новостей Al Furat, объект будет располагаться на месте бывшего опорного пункта 113-й бригады сирийских войск поблизости от деревни Аш-Шахабат. Напомним, Вашингтон наращивает боевую мощь в данном районе в стремлении удержать крупнейшие нефтяные месторождения страны под контролем проамериканских «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Как известно, США осуществляют незаконную добычу и вывоз сирийской нефти за рубеж с целью продажи. При этом, как отмечали многие военные эксперты, выкачка ресурсов производится грубым способом, то есть без учета износа оборудования, без должного ведения документации и в условиях нехватки ключевых специалистов.

Новая вылазка неизвестных произошла в зоне оккупации курдских радикалов. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что налетчики обстреляли автомобиль одного из членов SDF вблизи города Хавиджа, в результате чего он был убит. Подозреваемыми в совершении нападения считаются террористы «Исламского государства», действующие в составе «спящих ячеек».

Поступали неподтвержденные сведения об авианалетах ВВС западной коалиции на окраинах административного центра провинции. SOHR заявлял о воздушной атаке международного альянса в пригороде Харабеш. Тем не менее официального подтверждения данная информация так и не получила.

Провинция Идлиб

В первой половине дня в регионе прогремели сразу два взрыва. Сперва на СВУ, заложенном на обочине дороги, подорвался автомобиль одного из жителей города Сармин, передавал новостной портал Step News Agency. Спустя несколько часов произошла детонация бомбы в населенном пункте Даркуш недалеко от сирийско-турецкой границы. Об этом на своей странице в сети Twitter сообщал военный источник (MMCSYR). Никаких сведений о возможных организаторах взрывов так и не поступило.

Тем временем на границах «Большого Идлиба» продолжили работу сирийские ВВС и ВКС РФ. Военные самолеты союзников атаковали расположения джихадистов в районе населенных пунктов Кафр-Набаль, Абу-Бахаб и Ум-Джалал, передавал военный источник в Twitter (anasanas84). Кроме того, взаимные обстрелы также отмечались в Северо-западной Хаме — на подступах к поселениям аль-Харис и Менара.

Провинция Хасака

В течение дня курдские бандгруппы продолжили провоцировать стычки на линии разграничения сил с союзниками Турции в северной части региона. По сведениям военного источника в сети Twitter (RojavaNetwork), члены Рабочей партии Курдистана (РПК) и связанных с ней группировок пошли в атаку в районе города Тель-Тамр. О результатах развернувшихся боев никакой информации до сих пор не поступало.

Между тем один из местных активистов на своей странице в Twitter (MHJournalist) заявлял о движении более сотни пустых американских грузовиков по шоссе М-4 в сторону Тель-Тамра. Однако позднее появилась информация о том, что проезд для колонны был заблокирован протурецкими силами.

Накануне союзники Турции продолжили обследовать ранее оккупированные курдскими боевиками территории на севере Хасаки. Как передавал Twitter-канал (baladinetwork), во время зачистки жилых кварталов города Рас аль-Айн было выявлено большое количество взрывных устройств, оставленных членами РПК.

К вечеру поступила информация о взрыве в административном центре провинции. Детонация заминированного мотоцикла привела к ранению четырех сирийцев. О своей причастности к организации взрыва не заявляла ни одна из антиправительственных бандгрупп.

1 Организация запрещена на территории РФ.