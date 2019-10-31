Сирия, 31 октября. Около тысячи беженцев вернулись в САР за последние сутки. Курдские радикалы освободили одного из незаконно задержанных активистов после двух недель заключения в Ракке. САА ведет работы по разминированию местности в Даръа и Дамаске, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели боевые вылеты в южной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают укрепрайоны исламистов на северо-западе Хамы; вели работы по разминированию местности в Даръа и Дамаске.

«Тахрир аш-Шам»: заявила об уничтожении танка САА на севере Латакии.

Курдские вооруженные группировки: отпустили одного из гражданских активистов после двух недель заключения.

ВС Ирака: уничтожили двух и задержали еще двух террористов ИГ1 в провинции аль-Анбар в Ираке.

Провинция Латакия

Боевики вновь прибегли к публикации неподверженных сообщений о потерях правительственных войск в живой силе и технике. Так, по информации Twitter-канала (AleppoAMC), исламисты, которые несколько часов назад ударили по военным объектам Сирийской арабской армии (САА) в районе населенного пункта Тель-Рашо, якобы уничтожили танк сил САР, а также его экипаж. Тем не менее пока данная информация нуждается в проверке. Напомним, накануне джихадисты также заявляли о ликвидации танков сирийских войск, однако подтверждения эти сведения так и не получили. Как известно, районы на границе Хамы, Идлиба и Латакии занимают джихадисты радикальных формирований вооруженной оппозиции — «Джебхат ан-Нусры»1*** и «Исламской партии Туркестана».

Провинция Даръа

Были обнародованы данные о числе сирийцев, вернувшихся в САР с территории иностранных государств за последние сутки. Согласно информации российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, после длительного пребывания в лагерях для беженцев 185 человек прибыли из Ливана через пограничные переходы «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», находящиеся на окраинах Дамаска и Хомса. Еще 679 граждан САР возвратились из Иордании через пункт пропуска «Насиб», располагающийся на юге Даръа.

В течение дня в провинции продолжились работы по зачистке местности от следов военного присутствия исламистов вооруженной оппозиции. Саперы Сирийской арабской армии (САА) вели подрывные работы в населенных пунктах эль-Харра и Джасим. Также инженерные подразделения САА были задействованы в соседнем Дамаске — в городе Дума в Восточной Гуте. В общей сложности за 24 часа удалось разминировать 2,3 гектара территории. Были уничтожены 18 взрывных устройств.

Провинция Идлиб

Информационный портал Masar Press Agency сообщает о том, что авиация РФ продолжает проводить боевые вылеты в районах, оккупированных исламистами террористического объединения «Тахрир аш-Шам». Военные самолеты ВКС РФ нанесли удары по объектам боевиков «Джебхат ан-Нусры» на окраинах населенного пункта Умм-Джалал. Сведения о потерях джихадистов в живой силе или военной технике пока выясняются. Артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) между тем ведут работу в северо-западной части Хамы. По информации Twitter-канала (tteskilathaber), под обстрелом оказались огневые позиции исламистов в районе населенных пунктов аль-Харис и Менара.

Провинция Ракка

Военный источник в сети Twitter (Raqqa_SL) сообщает о том, что один из гражданских активистов по имени Хамза Аль-Малла был освобожден после более чем двух недель отбывания заключения в тюрьме «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Никакого обвинения ему так и не было предъявлено. Напомним, сирийцы неоднократно осуждали незаконные аресты и произвол со стороны курдских боевиков во время массовых акций протеста, которые, однако, не принимаются во внимание курдской «администрацией».

Ирак

Информационное агентство Hes Press сообщает о том, что в провинции аль-Анбар вновь произошли столкновения между террористами «Исламского государства»1 и иракскими вооруженными силами. Группа боевиков на мотоциклах была замечена в пустынном районе на западе. Во время развернувшегося вооруженного противостояния два члена террористической группировки были убиты, двух других удалось задержать. Отмечается, что при себе боевики имели «пояса шахидов». Напомним, несмотря на то, что о полной зачистке территорий страны от ИГИЛ1 бывший премьер-министр страны Хайдер аль-Абади заявил еще в конце 2017 года, разрозненные отряды террористов до сих пор скрываются в безлюдных областях страны, действуя в составе так называемых спящих ячеек.

1 Организация запрещена на территории РФ.