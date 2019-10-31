Малышева назвала три главных секрета крепкого здоровья

Москва, 31 октября. Российская телеведущая Елена Малышева рассказала, как она восстанавливается после недавней госпитализации, и назвала три главных секрета крепкого здоровья.

На прошлой неделе Малышеву доставили в больницу из-за гипертонического криза. Однако телеведущая быстро встала на ноги и вернулась к работе.

После экстренной госпитализации звезда решила всерьез заняться своим здоровьем и следовать советам врачей. Малышева рассказала подписчикам в Instagram, какие советы ей дали врачи.

По словам Малышевой, прежде всего медики посоветовали ей отказаться от соли. Кроме того, улучшить здоровье позволит ежедневная ходьба по 30 минут. Также для поддержания здоровья врачи рекомендовали Малышевой снизить вес до нормального индекса массы тела.

В социальной сети Малышева призналась, что по каждому пункту у нее есть проблемы. Еще один совет телеведущая получила от своего супруга — доктора медицинских наук Игоря Малышева. Он посоветовал ей делать массаж.

Малышева записала сторис, в котором рассказала, что по совету супруга сходила на массаж и возвращается домой пешком после процедуры. Кроме того, Малышева рассказала, что муж пообещал ей, что после массажа и прогулки ей не захочется ужинать.

Малышеву экстренно госпитализировали в Москве 23 октября. На своей странице в Instagram она записала несколько видео из машины скорой помощи. По словам телеведущей, врачей пришлось вызвать из-за резкого скачка давления. Она добавила, что такой гипертонический криз произошел впервые в ее жизни. Позднее Малышева рассказала подписчикам, что чувствует себя лучше после госпитализации и намерена вернуться к работе.

Ранее врач Сергей Стеблецов напомнил россиянам первые признаки наступления гипертонического криза. Заведующий терапевтическим отделением московской клинической больницы №1 Стеблецов отметил, что повышение давления сопровождается такими симптомами, как тяжесть в затылке, ощущение подташнивания, головокружение, чувство раздутости в ушах, оглушение, может гореть лицо.