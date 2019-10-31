В аэропорту Екатеринбурга сообщили об угрозе взрыва пассажирского самолета

Екатеринбург, 31 октября. Правоохранительные органы в Екатеринбурге проводят проверку информации о взрывном устройстве, якобы заложенном на борту пассажирского самолета.

Об этом «Интерфаксу» рассказал информированный источник.

«Неизвестный сообщил о том, что самолет Екатеринбург — Сургут в аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург) якобы заминирован. Эта информация проверяется в установленном порядке», — объяснил собеседник агентства.

Источник также сказал, что решение эвакуировать аэропорт принято не было. Воздушная гавань продолжает работу в обычном режиме. На месте работают экстренные службы.

Напомним, похожее сообщение о минировании уже поступало в «Кольцово» в августе этого года. Тогда после получения известия об угрозе взрыва в аэропорту здание было проверено специальными службами.