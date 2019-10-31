Через новый вброс о смерти аль-Багдади, США прикрывают тылы

Военный аналитик Андрей Кошкин считает, что США пытаются легализовать данные об убийстве аль-Багдади, вбросив фейковое сообщение медиацентра ИГИЛ1 (запрещенная в РФ организация).

Ранее в Сети появился новый бездоказательный фейк о якобы ликвидации главаря «Исламского государства»1 Абу Бакра аль-Багдади. Кроме того, неизвестные источники сообщили и о том, что был ликвидирован помощник главаря радикальных исламистов Абу Хасан аль-Мухаджир.

Медиаконтент, а именно фото и аудиозапись неизвестного происхождения, в которой содержится неподтвержденное заявление о смерти главаря исламистов, появилось 31 октября. В нем утверждается, что вместо аль-Багдади террористическую организацию «Исламское государство» возглавил его заместитель — боевик Абу Ибрахим аль-Хашими аль-Курейши, однако доказательств этого также нет.

Комментируя сообщение, военный аналитик, эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что вся история с уничтожением аль-Багдади необходима президенту США Дональду Трампу для того, чтобы заработать политические очки перед выборами в следующем году и избежать импичмента за свое поражение в Сирии.

«Сообщение «пропагандистского крыла ИГИЛ» было выпущено для того, чтобы развеять сомнения мировой общественности в том, что США действительно уничтожили аль-Багдади. Ведь если вдруг придется делать шаг в сторону или шаг назад, если вдруг правда всплывет наружу и появятся какие-то неточности в «стройной» версии Вашингтона об убийстве главаря ИГ1, то можно будет уже ссылаться на боевиков, подтвердивших смерть аль-Багдади. Да, американцы продумывают еще и этот вариант, прикрывают тылы через «медиацентр ИГИЛ», — поясняет эксперт.

К тому же нельзя забывать о том, что именно Вашингтон стоит за созданием одной из самых кровавых террористических группировок мира, а значит и «подтверждение» в виде аудиозаписи и картинки могло быть создано в Соединенных Штатах. Проблема в том, что у боевиков «Исламского государства» нет постоянного информационного ресурса в Сети и неизвестно, кто публикует данные от террористов.

«Тут они (США — Прим. ФАН) хитро поступают, что информируют мировую общественность через подконтрольные им ресурсы ИГИЛ. Если вдруг окажется, что он, как всегда, живой, потому что его уже не раз объявляли мертвым, вот в этот момент можно будет уже сослаться на сомнительность всевозможных заявлений в Twitter и т.д. А ведь раньше американцы заявляли о том, что уничтожили Багдади и что имеющийся только у них биоматериал якобы совпадает с ДНК, который они взяли у террориста во время его тюремного заключения. И вроде бы медицинское подтверждение есть, но никто, кроме американцев, подтвердить это не может. Сомнительно все это», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, 27 октября США официально заявили, что главарь ИГИЛ якобы был ликвидирован в провинции Идлиб, но не привели этому никаких подтверждений. В тот же день Минобороны РФ сообщило, что не располагает никакими данными о спецоперации США в указанной провинции и только спустя почти три дня Пентагон опубликовал сомнительную видеозапись, на которой якобы запечатлена операция по уничтожению «террориста номер один».

К слову, данные о том, что радикальные исламисты ИГ сотрудничают с Вашингтоном, в частности, вместе занимаются контрабандой незаконно добытой сирийской нефти, уже давно перестали быть секретом для мировой общественности. США и ИГИЛ ведут одну игру, поэтому даже если новое заявление об уничтожении главного террориста действительно принадлежит медиацентру ИГ, то сделано оно было с подачи Вашингтона.

Ранее редакция Федерального агентства новостей опубликовала материал, в котором привела семь причин не верить заявлению американских военных, сообщивших о ликвидации на территории сирийской провинции Идлиб главаря «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади.

1 Организация запрещена на территории РФ.