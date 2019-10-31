Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон», пообещал Путин

Калининград, 31 октября. Корвет «Гремящий» оснастят новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон», сообщил президент РФ Владимир Путин при осмотре строящегося корабля в Калининграде.

Глава государства поднялся на борт корвета «Гремящий», осмотрел помещения и ознакомился с системами вооружения. На главном командном пункте корабля командир корвета капитан второго ранга Роман Довгайлов рассказал президенту об особенностях управления «Гремящим». По его словам, на носу судна расположены пусковые контейнеры ракет «Калибр», а в перспективе здесь могут быть размещены ракеты «Циркон».

«Циркон» обязательно будет», — отметил глава государства, обратившись к главе Мииноборороны РФ Сергею Шойгу. Министр в ответ кивнул головой.

Напомним, о новой гиперзвуковой ракете «Циркон» Путин рассказал, выступая с посланием перед Федеральным собранием 20 февраля текущего года. По его словам, скорость полета ракеты будет составлять 9 Махов, а дальность — более 1000 км. Снаряд, предназначенный для уничтожения наземных и надводных целей, можно будет запускать с кораблей и подлодок. При этом «Цирконом» можно вооружить не только новые, но и уже существующие суда, заточенные под ракеты «Калибр».

Позднее стало известно, что ракету «Циркон» в конце текущего года запустят с фрегата «Адмирал Горшков».

Отметим, разработка Россией «Циркона» уже вызвала беспокойство в США. В середине декабря прошлого года американская разведка сообщила об успешном испытании ракеты, которая сумела разогнаться до 8 Махов.

«Гремящий» — головной корвет проекта 20385. Предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач. Корвет «Гремящий» станет первым кораблем — носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. Судно должно быть сдано 25 декабря.