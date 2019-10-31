Медведчук уверен, что Зеленский в отношениях с НАТО наступает на старые украинские грабли

Киев, 31 октября. Президент Украины Владимир Зеленский, во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом подтвердивший курс страны на вступление в альянс, повторил стратегическую ошибку своих предшественников. Об этом заявил председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

«Навязчивую идею экс-президента [Петра] Порошенко подать заявку на получение плана действий по членству в НАТО сегодня поднимает на стяги «Зе-власть» [администрация Зеленского]», — отмечает Медведчук.

Депутат уверен, что новый украинский лидер напрасно идет на этот шаг и наступает на старые украинские грабли.

«К сожалению, президент Зеленский не сделал выводов из стратегических просчетов своего предшественника. Маниакальное стремление Порошенко, Турчинова, Яценюка и Парубия «вступить» Украину в НАТО привело страну к расколу», — напомнил он.

Медведчук привел результаты опроса фонда «Демократические инициативы», показавшие, что вступление Украины в НАТО поддерживает лишь 41% граждан. По словам депутата, это говорит о том, что в украинском обществе нет однозначной поддержки присоединения страны к военно-политическому блоку.

Также Медведчук добавил, что инициатива о движении в НАТО «продиктована продолжающейся политикой заигрывания власти с ура-патриотами и радикалами и ставит под угрозу реинтеграцию Донбасса».

Депутат уверен, что присоединение Украины к составу альянса сделает необратимым процесс «возвращения Донбасса на Украину и Украины в Донбасс».

31 октября в ходе открытого мероприятия для представителей СМИ в Киеве Столтенберг, прибывший в украинскую столицу с двухдневным визитом, призвал украинские власти уделять больше внимания процессу реализации реформ, отметив, что это позволит обеспечить «светлое будущее украинскому народу», и приблизит Украину к членству в НАТО.

Стоит отметить, что на встрече с Зеленским в конце сентября в Нью-Йорке на вопрос о возможных сроках получения членства Украины в НАТО генсек точного ответа не дал и так же посоветовал государству «Слуги народа» пока сфокусироваться на реформах.

По итогам заседания Комиссии Украина — НАТО с участием Столтенберга и Зеленского в Киеве было принято заявление, подтверждающее курс Украины на вступление в Североатлантический альянс. Зеленский заявил, что Киев готов к более тесному сотрудничеству с военно-политическим объединением.