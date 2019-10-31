Федеральный бюджет обеспечит 90% обязательств по развитию здравоохранения в стране

Светлогорск, 31 октября. Федеральный центр возьмет на себя 90% финансовых обязательств по развитию системы здравоохранения в стране, заявил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский по итогам заседания президиума Госсовета в сфере здравоохранения.

Президент РФ Владимир Путин в четверг провел расширенное заседание президиума Государственного совета «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения» в Светлогорске. Глава Ивановской области представил на заседании пакет предложений по улучшению качества здравоохранения, подготовленный рабочей группой «Здравоохранение».

«Мы обсуждали много вопросов, о чем мы договорились, это важно. Будут выделены серьезные деньги, мне некорректно их называть, это сделает правительство России, но мы договорились, что 90% финансовых обязательств возьмет на себя федеральный центр», — сообщил Воскресенский.

Губернатор отметил, что в ближайшие пять лет страну ждет масштабная модернизация первичного звена – ФАП, ЦРБ, поликлиник. Воскресенский обратил внимание, что в отдельных местах эти объекты находятся «в печальном состоянии, и там невозможно работать».

Кроме того, на заседании было принято решение, что к программе модернизации первичного звена будут допущены все субъекты без исключения.

«До этого были нюансы в нормативно-правовых актах, но Владимир Владимирович очень жестко сказал, что все должны быть допущены», — добавил глава Ивановской области.

Также на встрече с представителями общественности в Светлогорске Путин назвал системную проблему управления в России. По словам главы государства, разрыв между муниципальным и государственным уровнями управления в России является системным.