В Донбассе рассказали о попытках USAID проникнуть на территории ДНР и ЛНР

Агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID), запрещенное с 2012 года в России, активно пытается проникнуть на территорию Донецкой и Луганской народных республик. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал общественный деятель ДНР, экс-спикер республиканского Народного совета Андрей Пургин.

«Они очень много писем с предложением работать, осваивать деньги посылают на нашу территорию – общественным, гражданским организациям. А с учетом того, что USAID раздает деньги людям лично в руки – «на читку лекций», «на покраску травы в зеленый цвет», сумма в 65 млн долларов, которая была освоена по Донецкой и Луганской областям – это достаточно много» — рассказал он.

По словам собеседника ФАН, USAID, являющаяся структурой Госдепартамента США, представляет собой инструмент «мягкой силы», «мягкого влияния». Данная организация, по информации Пургина, считает своей основной задачей освоение территории республик.

«Эти все гражданские институции [с которыми работает агентство, — прим ФАН] – это люди, которые, теоретически, должны участвовать в выборах и освещать их, следить за демократией и т. д., и т. п. Основная их задача – получить влияние. Многие вещи, которые делаются – условно «хорошие», — отметил он, добавив, что на сегодня эта работа носит очень активный характер.

Нельзя сказать, что они здесь занимаются подрывной или шпионской деятельностью либо разжигают какую-то рознь. Но, тем не менее, они говорят о том, что нет в Донбассе никакого русского народа, нет никакого гражданского конфликта. Это все, говорят в USAID, происки России, и нужно помочь заблудившимся, находящимся под российской оккупацией неразумным украинцам, которые живут в Донецке и Луганске, вернуться домой. И под крышей всех этих рассуждений и ведется деятельность. И входя в эту структуру, вы уже соглашаетесь с данными утверждениями».

Как рассказал Пургин, USAID собирают общественников, волонтеров, организации «зеленых» и даже тех, кто бреется с Америкой – против добычи в регионе сланцевого газа. При этом, по его словам, на территории самой Украины в отличие от довоенной ситуации, USAID действуют открыто и нагло, уже не используя организации «прокладки». Что же касается возможного противодействия деятельности USAID, то, по мнению собеседника ФАН, тактика «запрещать и не пущать» эффекта, по большому счету, не даст.

«Мягкой силе должна быть противопоставлена мягкая сила, — полагает Пургин. – К большому сожалению, у России практически нет такого опыта, а те люди, которые получили такой опыт здесь, — не востребованы на сегодня ни республиками, ни РФ. «Запрещать и не пущать» — это, конечно, «наше все», но это уже вчерашний день. Бесконечно гоняться за гражданским обществом контрпродуктивно. Гражданскому обществу, пусть и находящемуся под американским влиянием, должно противостоять гражданское общество. Мы должны переиграть в умах, мы должны показать свою картину миру, должны показать правду – ведь за нами правда».

Напомним, что в 2013-2014 году именно подконтрольный USAID фонд NED сыграл решающую роль на начальном этапе Майдана, закончившегося незаконным свержением власти, началом распада страны и гражданской войной в Донбассе, идущей по сей день.