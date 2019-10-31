Рада одобрила уголовное наказание для незаконно обогатившихся чиновников

Киев, 31 октября. Верховная рада одобрила предложенный украинским лидером Владимиром Зеленским законопроект о возвращении уголовной ответственности для чиновников, чьи расходы заметно превышают официальные доходы.

Принятый документ восстанавливает уголовное наказание для государственных служащих за приобретение активов, стоимость которых «более чем на 6,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (около 250 тыс. долларов) превышает их законные доходы».

Закон, который суд признал неконституционным, содержал норму об уголовной ответственности лишь в том случае, если чиновник не мог объяснить расходы, превышающие законный доход на 1 тыс. «минимального дохода» (составляющий примерно 32 тыс. долларов).

В виде наказания законопроект определяет лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с ликвидацией права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Кроме того, документ определяет новый механизм конфискации незаконных активов должностных лиц — по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора.

Эксперты считают, что введение подобной уголовной ответственности для чиновников остается одним из самых важных рычагов в борьбе с коррупцией на Украине, которая пока безуспешно пытается справиться с этим явлением.

Зеленский неоднократно заявлял о своем решительном настрое побороть взяточничество в стране. При власти нынешнего президента Украины стали предприниматься активные меры по противостоянию коррупционерам.

В частности в середине октября Рада приняла закон о выплатах сообщившим о коррупции гражданам, которым за ценное оповещение будет доставаться до 10% от конфискованных сумм.

Позднее Зеленский потребовал от всех членов комитета украинского парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пройти проверку на детекторе лжи, чтобы исключить подозрения в коррупции.

При этом глава Украинской академии политических наук Николай Михальченко заметил, что фракция «Слуга народа», основанная самим Зеленским, рискует стать самой коррумпированной политической силой страны.