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Фадеев рассказал о многомиллионных убытках из-за сотрудничества с певицей Наргиз

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Фадеев рассказал о многомиллионных убытках из-за сотрудничества с певицей НаргизМосква, 31 октября. Российский продюсер Максим Фадеев заявил, что потерял 16 миллионов рублей из-за сотрудничества с певицей Наргиз.

По его словам, Наргиз является обычной «караоке-певицей». Он также добавил, что изначально не хотел сотрудничать с Наргиз из-за ее возраста и нестандартной внешности, однако позднее согласился «из жалости».

«Она всегда была караоке-певица и караоке-артистка. Она пела в ресторанах», — рассказал Фадеев в новом выпуске YouTube-шоу «Алена, блин!».

По словам продюсера, Наргиз была убыточным артистом для лейбла MALFA. За пять лет сотрудничества с Наргиз лейбл потерял более 16 миллионов рублей, при этом сама певица заработала 2,5 миллиона долларов.

«Моя проблема состоит в том, что я брал всех, кого мне жалко и тянул всех, кого мне жалко. Проект Наргиз — это же документальный проект, он принес мне минус 16 миллионов за пять лет», — добавил Фадеев.

Фадеев рассказал о многомиллионных убытках из-за сотрудничества с певицей НаргизСтоит отметить, что в августе 2019 года лейбл MALFA расторг контракт с Наргиз и запретил ей исполнять музыкальные произведения продюсера. По словам самой певицы, это решение сорвало ее концертный тур, который должен был состояться в конце лета. Кроме того, Наргиз сравнила Фадеева с ребенком и заявила, что ключевые решения в компании принимает не он, а бывшая участница группы «Серебро» Ольга Серябкина.

30 октября Фадеев заявил, что лейбл MALFA расторг контракты со всеми артистами, а также безвозмездно передал им права на композиции, которые ранее принадлежали лейблу.

 

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