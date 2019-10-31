На Ставрополье задержали отставного генерала, заказавшего убийство жены брата

Ставрополь, 31 октября. Генерал-майора МВД в отставке Александра Туривненко задержали на Ставрополье по подозрению в приготовлении к совершению убийства по найму. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ.

ГСУ СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило уголовное дело в отношении бывшего начальника Западного управления внутренних дел на транспорте Туривненко, который занимал этот пост до 2010 года.

По данным следствия, подозреваемый, будучи директором одного из санаториев в Кисловодске, решил организовать убийство гражданской жены своего покойного брата. По мнению подозреваемого, женщина негативно влияла на сына своего сожителя, племянника подозреваемого к которому перешли активы после смерти отца.

К совершению преступления подозреваемый привлек своего знакомого, предложив ему миллион рублей. Однако исполнитель сообщил о «заказе» в полицию. Остальные «приготовления» к убийству контролировались правоохранителями.

Мужчина получил от заказчика 150 тысяч рублей на покупку оружия, а потом сделал фотографии, на которых жертва была якобы мертва. Полиция задержала Туривненко в момент передачи денег исполнителю.

Следственные органы занимаются сбором доказательной базы, расследование продолжается.