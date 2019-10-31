Глава ЛНР заявил, что Россия дает жителям Донбасса уверенность в завтрашнем дне

Луганск, 31 октября. Российская Федерация поддерживает Донбасс и дает уверенность в завтрашнем дне. Об этом на своей странице в Twitter заявил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

«Сегодня в ЛНР прибыл 89-й гуманитарный конвой МЧС РФ, который доставил порядка 130 тонн гуманитарного груза. Россия поддерживает нас не словом, а делом и дает уверенность в завтрашнем дне каждому русскому человеку, проживающему в Донбассе», — подчеркнул он.

В МЧС ЛНР сообщили, что 12 автомобилей российских спасателей доставили в Луганск 129,6 тонны гуманитарного груза, в состав которого вошли 23040 продуктовых наборов для детей в возрасте от рождения до одного года и от года до трех лет. По данным ведомства, в пути следования внештатных ситуаций не произошло.