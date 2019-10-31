Вступление Украины в НАТО обсудили Зеленский и Столтенберг. События дня. ФАН-ТВ

Шокирующий случай в Ненецком автономном округе в городе Нарьян-Мар. Во время тихого часа в детский сад ворвался мужчина и зарезал ребенка. Мальчику было шесть лет. Полиция сразу же задержала подозреваемого. Им оказался 36-летний местный житель. Он был в сильном алкогольном опьянении. Как сообщил Федеральному агентству новостей свой источник, по предварительным данным, подозреваемый психически нездоров и стоит на учете у нарколога. По опубликованным следователями кадрам видно, что с алкоголем мужчина явно дружил. На полу множество пустых бутылок. Как рассказал подозреваемый, убить ребенка ему приказали голоса. Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство малолетнего». Сейчас на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов и следственно-оперативная группа.

Черноморский регион также стал темой для обсуждений. Президент Украины анонсировал совместные военные учения с НАТО. Точной даты он не назвал. И, конечно же, без обсуждения принадлежности Крыма не обошлось. И вновь старая пластинка: Киев и НАТО призвали Россию вернуть полуостров Украине. Уже который год подряд они не хотят признать того, что Крым вошел в состав России по итогам референдума. Напомним, что за воссоединение с Россией проголосовали почти 97% жителей полуострова.

«Как суверенное государство Украина имеет право выбирать собственные системы безопасности. Двери НАТО остаются открытыми, но путь к членству в НАТО не является легким. Тем, кто хочет этого, необходимо иметь преданность и осуществлять значительные реформы», — заявил Йенс Столтенберг.

Украина готова ускорить подготовку к членству в НАТО, и на практике может доказать, что заслуживает этого. Такое заявление сделал глава государства Владимир Зеленский . 31 октября он встретился с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом . Возможное вступление Киева в военный блок стало одной из основных тем переговоров. Генеральный секретарь НАТО отметил, чтобы войти в альянс, Украина должна провести некоторые реформы. В ближайшее время советники военного блока начнут в стране работу.

Проблемы здравоохранения

Ответственность за врачебные ошибки, финансирование первичного звена медицины и другие актуальные проблемы здравоохранения сегодня обсудили в Калининградской области. Там прошло заседание президиума Госсовета. До начала мероприятия президент России Владимир Путин встретился с медработниками и представителями общественных организаций. Как отметил глава государства, он должен услышать и учесть мнение людей, связанных со здравоохранением. По словам президента, сегодня первичное медицинское звено получает недостаточно средств. Но ситуация вскоре изменится.

«Первичное звено нуждается в очередной раз в поддержке с федерального уровня. Но для того, чтобы средства, которые мы сейчас планируем на эти цели, были израсходованы с умом и давали бы максимальный эффект, максимальный результат, мы, конечно, должны вместе с вами выработать правила, формы, способы и объемы. Во-первых, объемы же самое главное, и потом способы расходования этих ресурсов – так, чтобы люди наши почувствовали на себе, на своей жизни почувствовали изменение качества медицинских услуг», — отметил российский лидер.

Также в ходе встречи медики подняли тему профилактики абортов. С прошлого года в России их количество сократилось на 100 тысяч. Но, как считают представители кризисного центра «Дом для мамы», перед важным для каждой женщины решением, с ней должны провести беседу специалисты. А их в клиниках не так много.

«Недавно мы объединились с пятью крупнейшими НКО — специалистами в этой сфере, и хотим кардинально изменить ситуацию. Мы планируем снизить убыль населения благодаря внедрению комплексного проекта по профилактике абортов, который предполагает работу профессиональных психологов от НКО в женских консультациях, оказание комплексной помощи беременной и ее семье, информационные кампании в СМИ, интернете, аптеках, медучреждениях, просветработу с молодежью, создание единого телефона доверия по вопросам незапланированной беременности, работу добровольцев. По нашим подсчетам, наш проект будет способствовать ежегодному рождению более 45 тысяч детей», — заявила руководитель кризисного центра «Дом для мамы» Мария Колесникова.

Также затронули вопросы ухода за людьми с ограниченными возможностями здоровья и за пожилыми людьми. Ранее эти темы обсуждались на нескольких совещаниях. И уже в августе были утверждены принципы модернизации первичного звена. Теперь на их основе регионы до 10 января разработают свои программы, а до 1 июля — примут.