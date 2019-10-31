Виноделы рассказали, как выбрать качественное шампанское к новогодним праздникам

В ноябре у игристых вин начинается «высокий сезон» – дальновидные россияне в это время традиционно закупают шампанское к новогоднему столу. Федеральное агентство новостей узнало, как правильно читать этикетки алкогольной продукции, определять место происхождения вина и разбираться в классификации современного алкоголя.

Хотя мы и привыкли покупать к праздникам именно «шампанское», а знаменитое отечественное «Советское шампанское» много лет собирало медали и гран-при на представительных международных конкурсах, это слово постепенно уходит с этикеток российских производителей. Термин champagne защищен современным законодательством Франции и обозначает соответствующую продукцию по месту происхождения, поэтому из уважения к закону наши производители уже исключили слово «шампанское» из названий своей экспортной продукции. Так, для мира больше не существует «Советского шампанского», «Российского шампанского», а самые молодые виноделы отказываются от французского термина и на бутылках для внутреннего рынка. Теперь классический напиток носит нейтральное название «игристое вино».

На российском рынке сегодня примерно 20% импортных игристых вин, а 60% отечественных напитков соответствующей категории производится из импортных виноматериалов. Проблема в том, что по закону производитель не обязан указывать на этикетке источник сырья, объясняют в Ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь». Недобросовестные производители этим пробелом активно пользуются: в собственные виноградники не вкладываются, а закупают импортное сырье из «остатков» того, что не распродано на внутреннем рынке стран-производителей. Самое обидное, что низкосортный виноматериал неясного происхождения подается под видом «российского шампанского» и разочаровывает покупателей в отечественном продукте.

Есть два маркера «честного» происхождения российского игристого вина – это обозначения ЗГУ («защищенное географическое указание») и ЗНМП («Защищенное наименование места происхождения») на этикетке. Если видите эти знаки – можете быть уверены в том, что вино сделано из российского винограда, выращенного в конкретном регионе. Правда, за обозначением ЗГУ нужен глаз да глаз, уточняют эксперты. Например, в России очень распространено «Крымское» вино не из Крыма. Так, вино с прямолинейным названием «Крым» может быть произведено на винном заводе в городе Крымск, вино «Дорога в Крым» – оказаться продукцией Тамани, а коньяк «Гордый Севастополь» – москвичом по происхождению.

«Два года назад виноделы Крыма объединились в Ассоциацию, – рассказывает советник организации Дарья Морозкина. – Они прописали повышенные требования к производству, качеству, сбору, выращиванию винограда, а также борются с указанием места производства. Мы за честность: за то, чтобы «севастопольское вино» могло быть сделано только из севастопольского винограда, а каждую бутылку можно было проследить до виноградника».

Имидж игристого вина здорово подрывают газированные винные напитки, которые внешне очень похожи на качественное шампанское.

«Их можно сравнить с «сырным продуктом» или «молочным продуктом» в другой индустрии, – объясняет Дарья Морозкина. – Винные напитки – это то, что не заслужило права называться вином. В составе там от силы 50% вина, в том числе плодового и фруктового, а остальное – вода, ароматизаторы, красители. В среде виноделов винные напитки считаются фальсификатом».

Удивительно, что при стоимости качественного шампанского примерно 215 рублей за бутылку, красиво упакованный газированный винный напиток может стоить больше 300 рублей и вызывать у неопытного потребителя больше доверия.

«Газированные винные напитки не только подрывают имидж российского виноделия, но и выдавливают производителя игристого вина с торговой полки», – сетуют в Ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь».

Не стоит долго бродить в длинных рядах с алкоголем в современных супермаркетах – в Национальном союзе защиты прав потребителей рассказали, как правильно и быстро выбрать качественное игристое вино.

Итак, мы уже выяснили, что на этикетке должны быть написано «игристое вино», а на обороте – обозначение ЗГУ или ЗНМП. Никаких ароматизаторов или пищевых добавок в вашем новогоднем напитке быть не должно.

Бутылка игристого в розничной продаже не может стоить меньше 180-210 рублей. (Зато – и это приятные новости – даже дорогое шампанское честно распродается производителями за полцены в предновогодний период, так что акционные цены могут составлять 50% от обычной стоимости игристого вина). Самые щепетильные могут попробовать прощупать пробку сквозь этикетку – считается, что хорошее шампанское закупоривается корковой пробкой (хотя современные виноделы на этом требовании не настаивают).

Следующие пункты придется проверить уже за считанные минуты до боя курантов, и если вы учли все предыдущее, разочароваться не придется. В бутылке с шампанским, произведенном по правильным технологиям, давление в три раза выше, чем в шине автомобиля, так что при откупоривании она обязательно хлопнет, а не издаст хлипкий «пшик».

Радостные пузырьки в вашем бокале должны быть маленькими и многочисленными, и выходить они будут долго. Крупные пузырьки говорят о том, что вино газифировали искусственно. Перед тем, как сделать глоток, принюхайтесь к своему шампанскому – в этом аромате не должно быть посторонних ароматов и, тем более, резкого запаха спирта.

«Вино из разных бутылок даже одной партии может сильно отличаться на вкус, и это непредсказуемо, – предупреждает Павел Шапкин, председатель Национального союза защиты прав потребителей. – Даже фирменная продукция, выпущенная с соблюдением всех возможных норм, может ощутимо различаться».

По данным Национального союза потребителей, розничная продажа шампанских и игристых вин за январь-сентябрь 2019 года уже составила 100,6% от уровня прошлого года. Ведущими российскими производителями на сегодня считаются «Агрофирма «Золотая Балка», «Агропромышленная фирма «Фанагория», «Кубань вино», «Абрау Дюрсо», «Игристые вина», Дербентский завод игристых вин.