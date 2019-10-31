СК РФ примет меры для совершенствования сферы услуг в области парашютного спорта

Москва, 31 октября. Следственный комитете России проанализировал случаи травмирования и гибели людей, которые произошли при оказании услуг в области парашютного спорта. Об этом сообщает управление СК РФ по взаимодействию со средствами массовой информации.

В ведомстве отметили, что услуги в области парашютного спорта доступны во многих регионах России и пользуются большим спросом со стороны россиян. Однако они не всегда соответствуют требованиям безопасности, в результате чего происходит большое количество трагических происшествий.

«Такие трагические случаи происходят, как правило, с людьми, непрофессионально занимающимися спортом, которые платят деньги за подобные аттракционы, не отвечающие требованиям безопасности», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что один из таких случаев произошел Ленинградской области. Сотрудники парашютного клуба «Валькирия» допустили мужчину к прыжку с парашютом без соответствующего инструктажа, в результате чего он едва не погиб. Данный инцидент стал поводом для возбуждения уголовного дела. В настоящее время в обстоятельствах данного происшествия разбираются следователи.

При этом жертвами трагических происшествий при прыжках с парашютом становятся и профессиональные спортсмены. Так, в апреле 2018 года в Тверской области погиб 17-летний спортсмен. Молодой человек совершил прыжок с парашютом, в ходе которого потерял управление и приземлился в водоем. Спортсмен не смог выбраться из воды с парашютом, в результате чего погиб. В ходе следствия было установлено, что спортивный клуб, организовавший прыжок для молодого человека, не состоял в ассоциации парашютного спорта.