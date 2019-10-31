Большой спрос на ЗРК С-400 в мире объяснили желанием других стран защититься от США

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 востребованы в мире, потому что все ищут, как защититься от США, считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.

Помощник госсекретаря Соединённых Штатов по военно-политическим делам Кларк Купер заявил, что Россия распространяет зенитно-ракетные системы С-400 по всему миру, как раньше автомат Калашникова (АК-47).

«Большой путь был пройден с тех пор, как [автомат] АК-47 стал универсальным символом поддерживаемых СССР повстанческих движений от Юго-Восточной Азии до Африки. Сегодня Россия усердно работает над тем, чтобы навязывать различные варианты своих зенитных ракетных систем С-400 по всему миру», — сказал Купер.

Как он отмечает, Москва стремится «воспользоваться потребностями» стран в вопросе обороны и создать препятствия для Вашингтона, который способен поставлять «наиболее передовые средства обороны».

Александр Перенджиев обращает внимание, что США, возмущаясь большим спросом на ЗРК С-400 и АК-47 в мире, сами того не желая, рекламируют российское оружие.

«США не понимают, что они своими действиями в мире способствуют тому, что появляется потребность в ЗРК С-300 и С-400. Но они, может быть, и не были бы так востребованы, если бы не действия США на международной арене, где они применяют военную силу, нанося воздушно-бомбовые или ракетные удары. Поэтому все ищут, как защититься от США, и обращаются к России, закупая у нее оружие. Получается, что проблема не в России и ее стремлении распространять С-400, а в том, что это оружие эффективно против любых агрессивных действий США», — заявил Перенджиев в беседе с Федеральным агентством новостей.

В связи с этим США, прежде чем обижаться на Россию, нужно начать с изменения своей политики, утверждает военный эксперт.

«Российское оружие пользуется большим спросом, потому что США своей политикой способствует этому. Россия и дальше будет производить эффективное оружие, которое способно защитить страны от любых действий США. Оружие и дальше будет пользоваться спросом, т. к. оно проходит проверку в боевых действиях в Сирии, а это дорогого стоит. Оружие, которое показывает себя в боевых условиях и постоянно совершенствуется, лучше, чем то, которое лишь испытывалось на военных полигонах. Поэтому Вашингтону нужно сказать: если вы не хотите, чтобы наше оружие пользовалась спросом, то ведите себя миролюбиво», — объяснил собеседник ФАН.

Российский зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» предназначен для уничтожения всех современных средств воздушно-космического нападения, перехвата любых воздушных целей, ликвидации крылатых и баллистических ракет.

Приобрести ЗРК хотят многие страны, в том числе и партнеры США. Так, в 2017 году Россия и Турция договорились о поставках российских С-400, и в сентябре второй этап поставок С-400 в Турцию был завершен.

Также в покупке российских ЗРК заинтересованы Индия, Катар и Саудовская Аравия. К примеру, в августе 2017 года министр обороны Катара подчеркнул, что у государства есть интерес к мощным системам ПВО, в том числе и к российским «Триумфам». В октябре того же года появилась информация, что Саудовская Аравия договорилась о покупке российских комплексов, и, по данным посла королевства в РФ, Москва и Эр-Рияд в настоящее время уточняют последние детали сделки.