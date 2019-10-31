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Палата представителей США поддержала резолюцию по импичменту Трампа

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Палата представителей США поддержала резолюцию по импичменту Трампа

Вашингтон, 31 октября. Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию в поддержку импичмента президента США Дональда Трампа, инициированного Демократической партией.

В четверг состоялось первое голосование в рамках процедуры импичмента Трампа. Нижняя палата поддержала расследования против Трампа, которые ведут демократы. Инициированные демократами разбирательства против президента-республиканца ведутся в шести комитетах.

Резолюция предписывает комитетам по разведке, финансовым услугам, иностранным делам, надзору и реформе, доходам и расходам, а также юридическому продолжать расследования. Цель этих расследований – выяснить, существуют ли достаточные доказательства для того, чтобы подвергнуть действующего президента США Дональда Трампа импичменту.

Палата представителей США поддержала резолюцию по импичменту Трампа

Ранее политические оппоненты Трампа заявили, что во время телефонных переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским тот пытался убедить собеседника начать расследование деятельности сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Украине. Информация вызвала крупный скандал в США: демократы в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа.

Белый дом позднее обнародовал стенограмму беседы, в которой Минюст США не нашел нарушений национального законодательства и причин для проведения расследования против Трампа. Президент США, отрицающий все обвинения, потребовал прекратить «смешной импичмент».

Демократы и прежде пытались сместить своего оппонента Трампа с поста президента США. В 2016 году было инициировано расследование о «вмешательстве России» в выборы президента США. Экс-прокурор США Роберт Мюллер на протяжении двух лет вел расследование мифического «вмешательства России» в президентские выборы в США. Однако спустя два года расследования Мюллер не смог предоставить ни одного доказательства «вмешательства РФ». При этом расследование «сговора» президента США Дональда Трампа и Москвы обошлось американским налогоплательщикам в более чем 30 миллионов долларов.

В Кремле неоднократно отвечали на вопросы о «вмешательстве в выборы». Москва опровергла все голословные обвинения, а провалившееся расследование Мюллера лишь в очередной раз подтвердило несостоятельность претензий США. Президент США Дональд Трамп также неоднократно отрицал факт вмешательства, считая развернутую против России кампанию «охотой на ведьм».

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