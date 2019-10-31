Вашингтон, 31 октября. Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию в поддержку импичмента президента США Дональда Трампа, инициированного Демократической партией.

В четверг состоялось первое голосование в рамках процедуры импичмента Трампа. Нижняя палата поддержала расследования против Трампа, которые ведут демократы. Инициированные демократами разбирательства против президента-республиканца ведутся в шести комитетах.

Резолюция предписывает комитетам по разведке, финансовым услугам, иностранным делам, надзору и реформе, доходам и расходам, а также юридическому продолжать расследования. Цель этих расследований – выяснить, существуют ли достаточные доказательства для того, чтобы подвергнуть действующего президента США Дональда Трампа импичменту.

Ранее политические оппоненты Трампа заявили, что во время телефонных переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским тот пытался убедить собеседника начать расследование деятельности сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Украине. Информация вызвала крупный скандал в США: демократы в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа.

Белый дом позднее обнародовал стенограмму беседы, в которой Минюст США не нашел нарушений национального законодательства и причин для проведения расследования против Трампа. Президент США, отрицающий все обвинения, потребовал прекратить «смешной импичмент».

Демократы и прежде пытались сместить своего оппонента Трампа с поста президента США. В 2016 году было инициировано расследование о «вмешательстве России» в выборы президента США. Экс-прокурор США Роберт Мюллер на протяжении двух лет вел расследование мифического «вмешательства России» в президентские выборы в США. Однако спустя два года расследования Мюллер не смог предоставить ни одного доказательства «вмешательства РФ». При этом расследование «сговора» президента США Дональда Трампа и Москвы обошлось американским налогоплательщикам в более чем 30 миллионов долларов.

В Кремле неоднократно отвечали на вопросы о «вмешательстве в выборы». Москва опровергла все голословные обвинения, а провалившееся расследование Мюллера лишь в очередной раз подтвердило несостоятельность претензий США. Президент США Дональд Трамп также неоднократно отрицал факт вмешательства, считая развернутую против России кампанию «охотой на ведьм».