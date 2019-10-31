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Новый вброс о «ликвидации» аль-Багдади появился в Сети

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Медиацентр ИГ с подачи США распространил новое сообщение об аль-Багдади

Дамаск, 31 октября. В Сети появился новый бездоказательный фейк о якобы ликвидации главаря запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1 Абу Бакра аль-Багдади. Также неизвестные источники сообщили без доказательства о том, что был уничтожен помощник главаря ИГ1 Абу Хасан аль-Мухаджир.

Фото и аудиозапись неизвестного происхождения, в которой содержится неподтвержденное заявление о смерти главаря ИГ, появилось 31 октября. Утверждается также, что вместо аль-Багдади ИГ якобы возглавил его заместитель — боевик Абу Ибрахим аль-Хашими аль-Курейши, доказательств этого также нет.

Отметим, что никаких доказательств смерти аль-Багдади по-прежнему нет. 27 октября США заявили, что главаря ИГ якобы ликвидировали в провинции Идлиб, но не привели никаких подтверждений этого. В тот же день Минобороны РФ сообщило, что не располагает никакими данными о спецоперации США в провинции Идлиб, где якобы был ликвидирован аль-Багдади.

Только спустя почти три дня Пентагон опубликовал сомнительную видеозапись, на которой якобы запечатлена операция по уничтожению террориста.

Ранее ряд экспертов не исключил, что вся эта история с аль-Багдади понадобилась Трампу, чтобы заработать очки перед выборами в 2020 году, и скоро США найдут для террористов ИГИЛ1 своего нового ставленника.

Данные о том, что джихадисты сотрудничают со Штатами, в частности, вместе занимаются контрабандой сирийской нефти, уже давно перестали быть секретом.

Они ведут одну игру, поэтому даже, если новое заявление об аль-Багдади, действительно, принадлежит медиацентру ИГ, то сделано оно было с подачи Вашингтона.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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