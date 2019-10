Эмилия Кларк раскрыла тайну появления стаканчика Starbucks в «Игре престолов»

Нью-Йорк, 31 октября. Британская актриса Эмилия Кларк, сыгравшая роль Дейенерис Таргариен в известном телесериале HBO «Игра престолов», наконец ответила на вопрос, кто оставил среди реквизита бумажный стаканчик Starbucks, предательски попавший в кадр во время съемок.

Звезда культового сериала стала гостьей комедийного американского шоу The Tonight Show with Jimmy Fallon, где призналась, что знает, кем был оставлен на столе получивший мировую известность стаканчик.

По словам Кларк, Конлет объяснил это тем, что ему было нечего делать в той сцене.

.@EmiliaClarke reveals once and for all who the real #GameofThrones coffee cup culprit is! More with @EmiliaClarke on #FallonTonight! pic.twitter.com/4T8AKiqIQO