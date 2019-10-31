Эмилия Кларк раскрыла тайну появления стаканчика Starbucks в «Игре престолов»

Нью-Йорк, 31 октября. Британская актриса Эмилия Кларк, сыгравшая роль Дейенерис Таргариен в известном телесериале HBO «Игра престолов», наконец ответила на вопрос, кто оставил среди реквизита бумажный стаканчик Starbucks, предательски попавший в кадр во время съемок.

Звезда культового сериала стала гостьей комедийного американского шоу The Tonight Show with Jimmy Fallon, где призналась, что знает, кем был оставлен на столе получивший мировую известность стаканчик.

«Итак, вот правда. Мы тусовались до церемонии вручения премии Эмми, и Конлет, который играл Вариса, обратился ко мне: «Эмилия, мне нужно тебе кое-что сказать. Стаканчик с кофе был мой», — рассекретила коллегу Кларк.

По словам Кларк, Конлет объяснил это тем, что ему было нечего делать в той сцене.

«Я думаю, это точно он. По крайней мере, он так сказал. Возможно, он выпил, но он это сказал!» — заключила актриса.

Напомним, еще в мае фанаты сериала обратили внимание на ляп, который команда HBO пропустила во время монтажа. В одной из сцен на столе, за которым сидят герои, среди прочего реквизита внезапно появляется стакан из известной по всему миру кофейни.

В ролике его можно увидеть примерно на 16–19 минуте, когда Тормунд расхваливает Джона Сноу. При этом сосуд есть только на общем плане, при более крупном плане на столе видны только кубки.

#GameofThrones

,,And after the Great War, they celebrated the victory by drinking the best coffee in Westeros" pic.twitter.com/rK6DwQ2OHT — Karolina (@wszebor_ka) 6 мая 2019 г.

С момента обнаружения киноляпа и до сегодняшнего дня в Сети не утихали споры о том, кто все-таки оставил этот стакан. В частности ранее исполнительница роли Сансы Старк, актриса Софи Тернер, на шоу Конана О’Брайана обвинила в забывчивости Кита Харингтона, исполнившего в сериале роль Джона Сноу, напомнил «360».

Стакан с кофе появился в четвертой серии финального сезона «Игры престолов», в сцене с участием Дейенерис Таргариен. Однако позже телеканал HBO признал ошибку и вырезал момент из серии, уточнил «АиФ».

Сериал «Игра престолов» завоевал огромную популярность во всем мире и стал культурологическим феноменом. Для американской экономики завершение культового сериала даже едва не нанесла ущерб экономике США, сообщил Infox. Десятки миллионов человек в Америке были намерены после выхода заключительной серии последнего сезона либо вообще не пойти на работу, либо опоздать на нее и точно работать хуже, чем обычно.

К радости всех фанатов 30 октября стало известно, что HBO снимет новый сериал-приквел к «Игре престолов» об истории династии Таргариенов.