Путин похвалил Калининградскую область за стимулирование рождаемости

Светлогорск, 31 октября. Президент РФ Владимир Путин похвалил власти Калининградской области за принятые ими меры по стимулированию рождаемости.

«Здорово, молодцы», — отметил он, выслушав доклад губернатора области Антона Алиханова.

Глава региона отчитался перед президентом о дополнительных мерах по повышению рождаемости. В частности, обладминистрация ввела специальные региональные выплаты для семей, в которых рождается третий или последующий ребенок. Кроме того, местные власти собираются со следующего года выплачивать по 300 тыс. рублей молодым родителям из числа студентов и учащихся средних образовательных учреждений, чтобы они не боялись заводить детей во время учебы или через 3-4 года после ее окончания.



Путин согласился с Алихановым, признав, что это действительно востребованные меры. Кроме того, по просьбе многодетных семей в Калининградской области разрешили получать денежный сертификат вместо земельного участка. Сумма сертификата составляет также 300 тыс. рублей.

Отметим, что в прошлом году самая высокая рождаемость была зафиксирована в Москве и Московской области. Там за год родилось 132,1 тыс. детей и 83 тыс. детей соответственно. Далее идут Краснодарский край, Петербург и Тюменская область.

Меньше всего родилось россиян в Ненецком автономном округе (618 человек), на Чукотке (625 человек), в Магаданской области (1427 человек), в Еврейском АО (1,8 тысячи) и Калмыкии (3 тысячи).

Повышение рождаемости является одним из приоритетов российского правительства. Для этого в стране был принят закон о материнском капитале. При этом власти разрешили тратить эти средства не только непосредственно на ребенка, но и на улучшение жилищных условий семей.