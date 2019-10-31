США оставят как минимум 900 военных в Сирии, чтобы продолжить воровство нефти

Соединенные Штаты намерены оставить порядка 900 военнослужащих в Сирии после завершения эвакуации части контингента с северо-востока арабской республики, передает издание New York Times, ссылая на собственные военные источники. Подробнее о целях американских солдат в САР читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Очевидно, что их задачи будут связаны с кражей нефти из месторождений Дейр-эз-Зора и соседних провинций. Ведь именно в незаконной добыче энергетических ресурсов видит основную выгоду для США в Сирии глава Белого дома Дональд Трамп, в чем он сам недавно откровенно признался.

Прошлые отговорки по поводу якобы продолжения борьбы с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ) американцы все еще используют, но, скорее, по привычке. Сохраняющаяся и даже растущая активность бандгрупп ИГ1 за Евфратом наглядно демонстрирует, что Штаты заняты в САР совсем не этим.

Теперь, когда скрывать свои нефтяные амбиции стало уже невозможно, США открыто заговорили о стремлении овладеть сирийской нефтью, даже не смущаясь того факта, что это полностью противоречит международному законодательству. Фактически речь идет о наглом обворовывании другого суверенного независимого государства.

При этом Соединенные Штаты буквально предупреждают, что готовы открывать огонь по любым участникам конфликта, которые попытаются приблизиться к месторождениям, в том числе и по самим сирийцам, которым эта нефть и принадлежит. Об этом сказал глава Пентагона Марк Эспер. Таким образом, оккупация ВС США за Евфратом немногим лучше присутствия террористов ИГ там.

Кроме того, такая открытая кража ресурсов американцами у другого суверенного государства стала прецедентом, и теперь ни одна страна, куда уже вторглись или планируют войти США, не может быть защищена от откровенного разграбления, которому не сможет помешать ни одна международная организация.

Примечательно, что Вашингтон при этом посредством санкций в значительной степени ограничил возможности Дамаска в сфере торговли и экономического обмена с другими государствами. Несмотря на это, сама американская сторона продает сирийскую нефть другим странам, нарушая наложенное ею же эмбарго.

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин убежден, что США контролируют сирийские нефтегазовые месторождения в Дейр-эз-Зоре и соседних провинциях еще с момента прихода туда бандформирований ИГИЛ1. Свою уверенность он высказал в комментарии для ФАН.

«На всем Ближнем Востоке – даже у некогда надежных союзников Соединенных Штатов – больше не осталось и тени сомнения по поводу алчной политики американцев в этом регионе. Предположения о том, что боевики ИГ были намеренно созданы американскими спецслужбами, чтобы смести законного президента САР Башара Асада и поставить на его место удобного Вашингтону лидера, уже давно не просто предположения. И все это нужно было Штатам для того в первую очередь, чтобы эксплуатировать все нефтеносные районы и газовые поля в Сирии и зарабатывать на этом нелегальную прибыль», – подчеркнул наш собеседник.

Однако настал момент, когда скрывать очевидное – того, кто на самом деле за этим стоит – стало просто невозможно и, соответственно, бессмысленно. Добили американцев новые факты нелегальной поставок нефти из Восточной Сирии за границу, которые представило министерство обороны РФ на прошлой неделе.

«Но сегодня все маски уже сняты. Американцы без стеснения утверждают, что фактически их поведение это и есть норма международного права. Мол, так, как они себя ведут, это вполне позволительная политика, но, правда, только для них самих – и оккупация чужой земли и незаконное распоряжение ее ресурсами. США пытаются обозначить свою исключительность и вывести себя из поля общих для всех законов», – отметил политолог.

Потому они не скрывают, что будут делать в САР теперь и сколько им для этого понадобится солдат. Кстати, присутствие даже одного американского военного на территории арабской республики уже является грубым нарушением международных норм, поскольку военное присутствие Штатов не поддержано ни официальным Дамаском, ни санкцией ООН, напомнил собеседник ФАН.

«Исходя из такого разнузданного поведения, Соединенные Штаты сегодня считают возможным решать самим, оставлять ли им военнослужащих в САР и сколько именно для того, чтобы и дальше обеспечивать грабительскую эксплуатацию сирийских энергетических источников. Очевидно, они хотят продолжить контрабандой вывозить ресурсы из Сирии в другие страны и получать от этого высокий доход», – подытожил Андрей Кошкин.

1 Организация запрещена на территории РФ.