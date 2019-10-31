Панихида по жертвам Синайской катастрофы прошла в Петербурге. ФАН-ТВ

Панихида по погибшим в Синайской катастрофе началась в Петербурге ровно в 7:14, 31 октября. Именно в это время самолет, направлявшийся из Шарм-эль-Шейха в Северную столицу, пропал с экранов радаров. В четвертую годовщину катастрофы над Синайским полуостровом около сотни близких тех, кто летел злополучным рейсом 9268, пришли в Троицкий собор. Во время церковной службы прочитали имя каждого пассажира.

После панихиды родственники погибших собрались на Серафимовском кладбище у общего захоронения. Люди принесли с собой фотографии тех, кого потеряли. Возле мемориала «Сложенные крылья» установлен большой коллаж с фотографией каждого пассажира. После возложения цветов пришедшие непременно дотрагивались до изображений.

«Время оно ничего не значит. Когда с тобой нет твоих близких, которые могли бы жить сейчас. У меня бы дочке было 33 года. У меня также, как и у других матерей, которые потеряли единственных детей, внуков, которые представляют, какими бы дети сейчас были, и сколько бы интересного в жизни у них было, и сколько бы у нас было целей. У нас нет сейчас целей. Мы живем. У меня единственная цель — прийти на кладбище, все убрать, поговорить с такими же мамами, как и я. И мне немножко легче становится, что я пришла, ее навестила», — рассказывает Ирина Захарова.

Для многих трагедия уже почти забылась, но для тех, кто пришел в этот день на кладбище, страшный день был как будто вчера. Родственники погибших создали фонд, чтобы помогать друг другу и другим. Сегодня на кладбище поддержать родных приехал председатель Фонда жертв теракта в петербургском метро. Они планируют объединиться вместе с фондами трагедии в Беслане, Волгодонске и подобными организациями по всей России.

Валерий Гордин, который в катастрофе потерял сына Леонида, в память о нем основал фонд. Только помогает он не людям, а животным. Потому что Леня очень любил котов. Фонд так и называется — «Ленькин кот».

«Захотелось оставить память, но захотелось, чтобы эта память была деятельной. И память не просто о сыне, а о том, что он делал, чем он увлекался. И вот забота о кошках, какие-то у него там (кошки) в квартире возникали периодически. Мне показалось, что это что-то правильное. И мы решили создать такую структуру, которая помогала бы прежде всего приютам оказать квалифицированную помощь с минимальными затратами для себя», — поделился президент и основатель Фонда «Ленькин кот».

Многим приютам, которые берут на свое попечение бездомных животных, практически всегда не хватает медицинского оборудования. Именно этим и занимается «Ленькин кот» — дает в безвозмездную аренду необходимые приютам переноски, клетки и другое ветеринарное оборудование. Например, инфузоматы — это такое приспособление для длительного дозированного введения растворов,

«Это очень хорошая идея, так как мы все существуем на немыслимые, непонятные деньги, потому что мы живем за счет средств простых людей, которые помогают животным, и очень сложно приобретать какое-то оборудование», — отметил директор приюта для животных «Друг» Галина Кашулина.

Ровно четыре года назад самолет из Шарм-эль-Шейха вылетел в Петербург, но в Пулково так и не приземлился. На борту было 224 человека, все они погибли. Самым маленьким из пассажиров была 10-месячная Дарина Громова. Ее мать, Татьяна Громова разместила в соцсетях фотографию малышки с подписью «Главный пассажир», которая стала символом катастрофы.