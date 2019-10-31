Американские ученые назвали причину тяги к алкоголю и сладкому

Вашингтон, 31 октября. Американские ученые в ходе серии экспериментов выяснили, какой участок мозга отвечает за формирование вредных привычек, в том числе назвали причину тяги к сладкому и алкоголю.

Группа исследователей из Университета Южной Калифорнии обнаружила нейронные связи, которые влияют на импульсивное поведение. Они вырабатывают меланин-концентрирующий гормон (MCH), который связан с формированием аппетита и используется нейронами гипоталамуса.

О том, что импульсивность не связана с голодом, ученым удалось узнать по результатам экспериментов над грызунами, пишет НСН.

«Они не ждут, а стараются получить быстрее, пусть иногда и в меньшем количестве», — рассказал один из авторов исследования, профессор Скотт Каноски.

Тесты выявили повышенный уровень MCH в мозге грызунов. Оказалось, что за импульсивное поведение отвечают клетки латерального гипоталамуса. С помощью нейропептида они передают сигналы нейронам вентрального гиппокампа, которые, в свою очередь, участвуют в формировании эмоций и памяти и ослабляют контроль, передает телеканал «360».

Теперь ученые планируют изучить связь между системами контроля импульсов и вознаграждением. Это поможет создать новые методы лечения психических расстройств, связанных с импульсивными влечениями.

Ранее исследователи из Университета Оксфорда (Великобритания) и Миннесоты (США) назвали наиболее вредный продукт для здоровья человека и окружающей среды. Они проанализировали влияние 15 различных групп продуктов питания. В рамках анализа эксперты ввели индекс AREI, показывающий среднее относительное воздействие в расчете на порцию по пяти экологическим показателям. Оказалось, что самый высокий AREI у необработанного красного мяса — 73 единицы на порцию.