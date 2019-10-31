«Сообщество» — диалог между обществом, бизнесом и властью. ФАН-ТВ

В Москве состоялось открытие итогового форума «Сообщество». Это открытая рабочая площадка для трехстороннего диалога между обществом, бизнесом и властью для повышения качества и количества социальных проектов в разных сферах. По словам участников, масштабные проблемы страны не могут решаться без участия общественности.

«Подготовка важнейших решений должна проходить с участием представителей общественности. А мы же с вами не дилетанты, среди нас много профессионалов, которые зачастую лучше чиновников разбираются в существе дела», — убежден глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.

Форумы «Сообщество» проводились Общественной палатой Российской Федерации в течение года во всех федеральных округах страны. Цели мероприятий — определение состояния развития гражданского общества и социально ориентированных практик в регионах, обсуждение существующих проблем и возможных путей их решения, выявление и распространение наиболее успешных практик. Одним из таких примеров поделился Валерий Фадеев.