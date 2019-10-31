«Сообщество» — диалог между обществом, бизнесом и властью. ФАН-ТВ

В Москве состоялось открытие итогового форума «Сообщество». Это открытая рабочая площадка для трехстороннего диалога между обществом, бизнесом и властью для повышения качества и количества социальных проектов в разных сферах. По словам участников, масштабные проблемы страны не могут решаться без участия общественности.
«Подготовка важнейших решений должна проходить с участием представителей общественности. А мы же с вами не дилетанты, среди нас много профессионалов, которые зачастую лучше чиновников разбираются в существе дела», — убежден глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.
Форумы «Сообщество» проводились Общественной палатой Российской Федерации в течение года во всех федеральных округах страны. Цели мероприятий — определение состояния развития гражданского общества и социально ориентированных практик в регионах, обсуждение существующих проблем и возможных путей их решения, выявление и распространение наиболее успешных практик. Одним из таких примеров поделился Валерий Фадеев.
«Удачный пример — это то, что мы видели с помощью людям, детям, которые неизлечимо больны. Эта тема была общественной много лет, она поднялась еще лет 20 назад. Государство фактически не обращало на это внимание, тема была общественной. Но сейчас ситуация радикально изменилась. Принят закон о паллиативной помощи, выделены очень большие деньги на эту помощь. От общественной деятельности это стало государственной деятельностью», — отметил глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ.