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ЦСКА хочет арендовать игрока «Монако»

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ЦСКА хочет арендовать игрока «Монако»

Москва, 31 октября. ЦСКА интересуется нападающим «Монако» Жилем Диасом, сообщил источник Федерального агентства новостей.

«Армейцы» хотят арендовать 23-летнего форварда в зимнее трансферное окно. Но в «Монако» пока нет принципиального решения о будущем футболиста. 

Диас перешел в «Монако» из «Браги» за 5 млн евро летом 2015 года. С тех пор его неоднократно отдавали в аренду: в «Варзим», «Риу Аве», «Фиорентину», «Ноттингем Форест» и «Олимпиакос».

В текущем сезоне Диас принял участие в семи матчах. На счету игрока 10 матчей и два мяча за молодежную сборную Португалии. По оценкам transfermarkt.de, стоимость игрока составляет 2,5 млн евро.

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