Малахов назвал главный признак скорой смерти

Москва, 31 октября. Известный российский телеведущий и популяризатор нетрадиционной медицины Геннадий Малахов рассказал о существовании неких внешних признаков, по которым человек может предугадать собственную смерть.

По его словам, о приближении скорой кончины свидетельствует изменения лица и двигательной активности. Это происходит примерно за год или полгода до ухода из жизни. При этом Малахов уверяет, что предсказывать смерть его научил легендарный советский актер Андрей Миронов.

«Я наблюдал это у Андрея Миронова. У него было правильное и полное лицо. Но после «Человека с бульвара Капуцинов» оно стало такое вытянутое, суховатое и более рябое, а потом Андрея не стало», — рассказал телеведущий порталу Nation News.

Малахов посоветовал людям в возрасте соблюдать во всем умеренность, поскольку организм человека, как и автомобиль, не любит резкого торможения и набора скорости.

Ранее известный доктор Александр Мясников в телепрограмме «О самом главном» рассказал о смертельной опасности аспирина для некоторых категорий пациентов. Доктор подчеркнул, что аспирин противопоказан для астматиков и людей с болезнями сердца.

Это касается многих, поскольку, согласно статистики Минздрава РФ, в стране у 42 % совершеннолетних граждан диагностированы проблемы с сердцем, а у каждого десятого жителя РФ обнаружена астма.

Напомним, что Геннадий Малахов в 2016 году вел программу «Таблетка», выходившую на Первом канале. Сегодня же он является ведущим передачи «Азбука здоровья» на телеканале ТВ3.