Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский — лицо новейшей русской культуры, влиятельный публичный интеллектуал и неформальный лидер российской интеллигенции. Патриотизм Пиотровского — особый «эрмитажный», его главная черта — уважение к памяти предков.

Михаил Борисович — академик РАН, член совета при президенте России по культуре и искусству, президент Союза музеев России, — его титулы можно перечислять бесконечно. Пиотровский — кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени. Знак отличия ему вручили за большой вклад в развитие музейного дела, сохранение культурного наследия России и укрепление мировых связей.

Эрмитажем Михаил Борисович руководит с 1992 года. Несмотря на бессменного руководителя, жизнь музея не стоит на месте: там кипит жизнь и постоянно проходят культурные эксперименты. Например, при реконструкции здания Главного штаба, где сейчас располагается коллекция искусства XIX-XX веков, в музейное пространство включили дворы, установив стеклянные крыши. Часто в главном музее России проходят выставки современного искусства: они соседствуют с коллекциями древностей, залами Зимнего дворца и шедеврами европейского классицизма.

Под руководством Пиотровского в Эрмитаже создана галерея актуального искусства, филиалы музея открылись в Казани, Лондоне, Амстердаме и даже в Лас-Вегасе. Эрмитаж входит в десятку самых популярных музеев мира, наряду с Лувром и музеем Метрополитен. В прошлом году Эрмитаж посетили почти 4,5 млн туристов.

Пиотровский активно занимается общественной деятельностью — он борется за сохранение культурного наследия, популяризирует российское искусство за рубежом. Михаил Борисович также входит в попечительский совет фонда «Расправь крылья», цель которого — оказание финансовой помощи детям-сиротам.

Греческое, нерусское слово «патриотизм» Пиотровскому не очень нравится. Он уверен: любовь к Родине воспитывает чувство собственного исторического достоинства, которое необходимо воспитывать у современной молодежи.