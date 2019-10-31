Госдеп США обвинил Россию в «навязывании» С-400 по всему миру

Вашингтон, 31 октября. Россия стремится распространить свои зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 во всем мире, как раньше автомат Калашникова, заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

Представитель Госдепа США отметил, что автомат АК-47 стал символом поддерживаемых СССР повстанческих движений от Юго-Восточной Азии до Африки.

«Сегодня Россия усердно работает над тем, чтобы навязывать различные варианты своих зенитных ракетных систем С-400 по всему миру», — заявил Купер на брифинге в Вашингтоне.

Он добавил, что с помощью продажи С-400 Россия якобы стремится воспользоваться потребностями партнеров в области безопасности и препятствует поставкам из США «более передовых средств обороны».

«Мы живем в трудные времена. Мы были бы наивными, если бы думали, что страны мира не имеют другого выбора, кроме как становиться партнерами Америки», — подытожил Купер.

Российский зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» предназначен для уничтожения всех современных средств воздушно-космического нападения, перехвата любых воздушных целей, ликвидации крылатых и баллистических ракет.

Приобрести ЗРК хотят многие страны, в том числе и партнеры США. Так, в 2017 году Россия и Турция договорились о поставках российских С-400 в Анкару. В сентябре второй этап поставок С-400 в Турцию был завершен.

Также в покупке российских ЗРК заинтересованы Индия, Катар и Саудовская Аравия. К примеру, в августе 2017 года министр обороны Катара подчеркнул, что у государства есть интерес к мощным системам ПВО, в том числе и российским «Триумфам». В октябре того же года появилась информация, что Саудовская Аравия договорилась о покупке российских комплексов, и, по данным посла королевства в РФ, Москва и Эр-Рияд в настоящее время уточняют последние детали сделки.