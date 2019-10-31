Убийца в Нарьян-Маре зарезал ребенка ради вечной жизни. ФАН-ТВ

31 октября в детском саду Нарьян-Мара был жестоко убит шестилетний мальчик. Во время тихого часа местный житель без малейшего сопротивления охранников вошел в здание и зарезал ребенка.

Сотрудники полиции задержали убийцу на месте преступления, он был пьян. Также он сообщил полицейским, что зарезал ребенка ради вечной жизни близких, и собственного богатства. Об этом он прочитал в книжке. Отметим, по информации Федерального агентства новостей мужчина психически нездоров. Кроме того, по сообщению РИА Новости, убийца состоял на учете у нарколога.