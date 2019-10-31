Замглавы СНБО рассказал, какое оружие производит Украина

Киев, 31 октября. Украинская оборонная промышленность смогла достичь небольших улучшений, считает заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Сергей Кривонос.

Так, по его словам, сейчас Украина самостоятельно производит реактивную систему залпового огня «Верба» и противотанковые ракетные комплексы (ПТРК). При этом, как подчеркнул Кривонос, эти ракетные комплексы используются не только ВСУ, но и экспортируются в другие страны. Правда, в какие именно он не сказал. Главное, по мнению, не останавливаться на достигнутом, и тогда «года через три» Украина сможет обеспечить замкнутый цикл производства определенной техники. Помимо этого, по мнению чиновника, на Украине нужна государственная программа по каждому направлению вооружения.

Напомним, в конце февраля этого года авторы украинской телепрограммы «Наши деньги» опубликовали расследование о том, что с 2016 года близкие к занимавшему тогда пост президента Украины Петру Порошенко должностные лица с наценкой в 300% продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники, которую контрабандой ввозили из России или со складов украинских воинских частей. Общая сумма сделок составила почти 9,3 млн долларов.

Эти данные прокомментировал тогда и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал публикации украинских СМИ абсурдными. Представитель Кремля напомнил, что в России оборот такой продукции находится под специальным контролем, который «осуществляется с целью предотвращения каких-либо неконтролируемых передвижений этого специального имущества».